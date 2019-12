Operan sin permiso cinco empresas de taxis ejecutivos

Al menos cinco Empresas de Redes de Transporte (ERT), o plataformas de taxis ejecutivos, operan en Jalisco sin la autorización de la Secretaría de Transporte (Setran). Se trata de InDriver, Pronto, Easy Taxi (aliada con Cabify), Bolt (anteriormente Taxify) y Ecodrive.

El viernes, la dependencia informó que dos nuevas empresas se agregaron al registro estatal para permitir su operación a través de aplicaciones web. Sólo Uber, DiDi, y ahora Beat y Siggo pueden circular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La Setran informó también que, entre esas cuatro plataformas permitidas, suman más de 24 mil unidades inscritas, con poco más de 25 mil 500 conductores autorizados.

Amilcar López Zepeda, director de Transporte Público de la Setran, reconoció que al existir plataformas que operan sin permiso de la autoridad, los taxis ejecutivos puede ser más.

“Las únicas que la Setran reconoce como empresas autorizadas para prestar el servicio son cuatro, las cuales terminaron el proceso para (poder) operar. No puedo afirmar que hay más vehículos en otras plataformas porque no tienen autorización. Fuera de esas no debería haber más”.

El funcionario aseguró que la Setran realiza operativos para identificar autos que circulan como ERT sin autorización, y así se han retenido 40 vehículos en el último año, además de aplicar 38 mil 803 multas por otras anomalías, hasta inicios de este mes.

Según la Setran, los permisos de operación para las ERT tienen un costo de 38 mil 803 pesos, más 1.5% del costo de cada viaje realizado por medio de la aplicación.

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado establece que los taxis ejecutivos que operen sin autorización pueden ser sujetos de cancelación de licencia y hasta el retiro del automotor que presta el servicio de transporte.