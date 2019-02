Omitir verificación costará hasta $12 mil de multa

A partir de 2020, conducir un auto que contamine notablemente será sancionado con severidad; casi tanto como hacerlo bajo los efectos del alcohol. El gobernador Enrique Alfaro adelantó que serán hasta 12 mil 673 pesos de sanción, dependiendo la cantidad de humo que arrojen las unidades que sean detectadas.

“Espero que no vaya a ser materia de: ‘es que están muy caras’. El que no contamine no tiene que pagar un peso. No es un programa con fines recaudatorios; quisiéramos no recaudar ni un peso por esto”, afirmó durante la presentación de su estrategia para limpiar el aire del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Actualmente, las multas por no verificar van de los mil 789 y hasta tres mil 121 pesos, de tal forma que a partir de enero de 2020 las más altas serán cuatro veces superiores. Los castigos por manejar alcoholizado alcanzan los 12 mil 952 pesos.

El Gobierno del Estado presentó su política integral para reducir la contaminación en la metrópoli, misma que bautizó como “Jalisco Respira”. Ésta rediseña el programa de verificación vehicular, que a partir de julio próximo se llamará “verificación responsable”, y crea un Organismo Público Descentralizado (OPD) que se llamará Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE).

En cinco meses, explicó el mandatario estatal, el nuevo Organismo se hará cargo de los nuevos centros de verificación especializados que atenderán las emisiones de fuentes móviles, que a su vez son responsables de 96% de los contaminantes que se respiran en la metrópoli, según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

En la actualidad, el procedimiento para verificar el automóvil cuesta 350 pesos; Enrique Alfaro calculó que el nuevo ronde los 500.

Y en tanto el mandatario anunciaba el nuevo programa de verificación, afuera de Casa Jalisco una comitiva de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERV) se manifestó en contra de la medida. “Los talleres son el brazo articulado de cualquier programa de verificación y, al ser excluidos, nos genera incertidumbre y desconfianza”, dijo Abraham Gobel, presidente de la ATERV.

En respuesta, el gobernador afirmó que sí habrá talleres privados que verifiquen, pero que éstos tendrán reglas. “A quienes protestan, les decimos: ¿Quieren trabajar? Háganlo bien. Va a haber reglas (y un) nuevo modelo, pero ya no va a haber licencia para seguir robando”.

Según la Semadet, 96% de los contaminantes en la metrópoli es producido por vehículos. EL INFORMADOR/Archivo

Verificación universal, meta para 2020: Enrique Alfaro

La administración de Enrique Alfaro ha puesto la vara muy alta en su programa de Verificación Responsable, que inicia a partir de julio. Tantas, que estima que para 2020 la verificación vehicular tendrá cobertura universal, y no sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino a escala estatal.

La distancia entre la cifra actual y la meta prevista no sólo es amplia: es abismal. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en 2018 sólo 23% del parque vehicular fue verificado. Ni siquiera uno de cada cuatro automóviles en circulación.

“Esperamos que con el inicio del programa, el próximo año lleguemos a un equivalente del número de autos que están registrados en el refrendo”, declaró Sergio Graf, el titular de la Semadet.

El gobernador, Enrique Alfaro, explicó que en cuanto el Gobierno muestre que el programa “va en serio” y haya campañas de concientización, “no veo problema para que el próximo año no se pueda alcanzar la cobertura universal, porque (la verificación) no es para la ciudad nada más; es para todo el Estado”, detalló.

Por otra parte, el mandatario señaló que el objetivo de su política integral para la gestión de la calidad atmosférica, “Jalisco Respira”, es garantizar el derecho humano a un aire limpio. El pasado 29 de enero, este medio publicó que uno de cada cuatro días en la última década, los habitantes de Guadalajara respiraron aire de mala calidad.

“La verificación es el último fin”, añadió la coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, Patricia Martínez. “La afinación de los vehículos es lo que nos permitirá contribuir a la reducción de contaminantes”.

La funcionaria afirmó que el nuevo proceso de verificación operará con una metodología apegada a la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece las características que deben tener los equipos y el procedimiento de medición adecuado para verificar los límites de emisión de contaminantes. También se aplicará la norma que regula a todas las megalópolis en el país; es decir, la que vigila el aire en puntos como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Foráneos, a prueba

El Gobierno del Estado informó que los vehículos con placas que no son de Jalisco deberán tramitar un permiso temporal para circular, o verificar si su estancia es permanente. En estos meses se abrirá una licitación para contratar al proveedor de tecnología; la primera etapa constará de 30 equipos.

Exhiben corrupción en talleres

Durante la presentación del programa de Verificación Responsable, el gobernador Enrique Alfaro exhibió videos en los que se observa a empleados de talleres pidiendo dinero a cambio de “verificar” un auto, sin necesidad de que éste pase la prueba.

Ante ese “ventile”, Abraham Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERV), aseguró que “en ningún momento vi que le entregaran el holograma. Yo conozco a esas personas y no son los dueños; son empleados. No pueden responsabilizarlos totalmente porque el afectado en ningún momento dio la cara”.

Además, sostuvo que esa estrategia (usuarios simulados) era de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para evitar corrupción en los talleres. “Ninguno cayó porque nunca sacaron el holograma. No podemos hablar de corrupción cuando no hay pruebas y no tenemos un programa funcionando 100 por ciento”.

La nueva apuesta para limpiar de humo la ciudad Modelo anterior Nuevo modelo El mantenimiento de los equipos corresponde al taller. El mantenimiento de los equipos corresponde al proveedor, quien capacitará y certificará a los técnicos. Los talleres verifican y entregan hologramas a discreción. La Semadet se hace cargo del programa. Hay un sistema y precios de verificación unificados. Vender hologramas es el objetivo. Que los autos estén afinados es prioridad. Cobertura limitada (sólo 23% de verificación). Cobertura universal (ésa es la apuesta). Tecnología obsoleta. Tecnología que provee herramientas de gestión, auditoría y análisis de datos. Sólo cuatro gases medidos. Estándares apegados a normas oficiales mexicanas.

Fuente: Semadet

Operativos, sin distinguir año o modelo

A partir de 2020, no sólo las sanciones por viajar en autos contaminantes serán más altas, sino que los operativos estarán reforzados. La meta no es sólo evitar que los llamados “autos chimenea” recorran las calles con una densa estela de humo por detrás, sino que todos los vehículos estén debidamente verificados.

Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, expuso que se vigilará que todos los autos estén dentro de norma. “Aún si (el auto) se verificó, si en los operativos se identifica un daño (humo desde el escape, por ejemplo), se hará una investigación de por qué tienen un holograma y no cumplen”.

El gobernador Enrique Alfaro enfatizó que a partir de julio comenzarán a operar los centros de verificación, y en enero de 2020 iniciarán las movilizaciones para detectar y sancionar a conductores omisos. De acuerdo con datos de la Semadet, sólo en 2018 se aplicaron 34 mil 968 multas.

El mandatario estatal agregó que el dinero de las multas se depositará en un fondo ambiental que será destinado a acciones de la Secretaría. Por ejemplo, en mejorar las estaciones de monitoreo e invertir en más centros de verificación.

CLAVES

Dos décadas de rezago

Contaminantes. La calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara ha empeorado en las últimas dos décadas. Incluso ha llegado a superar los indicadores críticos de la Ciudad de México.

La calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara ha empeorado en las últimas dos décadas. Incluso ha llegado a superar los indicadores críticos de la Ciudad de México. Imeca. De acuerdo con datos de la Semadet, de 2008 a 2018 cuatro de cada 10 días fueron dañinos para la salud en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues registraron más de 100 puntos Imeca.

De acuerdo con datos de la Semadet, de 2008 a 2018 cuatro de cada 10 días fueron dañinos para la salud en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pues registraron más de 100 puntos Imeca. Secuelas. La exposición al aire en esos días puede causar problemas respiratorios como ataques de asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e, incluso, infartos.

La exposición al aire en esos días puede causar problemas respiratorios como ataques de asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e, incluso, infartos. Evolución. En el último sexenio, los episodios de mala calidad del aire (precontingencias y contingencias etapas I, II y III) aumentaron 10 veces. En 2013 hubo ocho y en 2018 ya eran 84.

En el último sexenio, los episodios de mala calidad del aire (precontingencias y contingencias etapas I, II y III) aumentaron 10 veces. En 2013 hubo ocho y en 2018 ya eran 84. Arranque. Sólo en el primer mes de este año se registraron 11 precontingencias. Cuatro el día primero, aunque el 25 de diciembre pasado fue aún peor.

A pesar de que un auto tenga holograma de verificación, si en los operativos se identifica humo desde el escape, será investigado. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Insuficiente, plan sin objetivos fijos

Hermes Ulises Ramírez Sánchez (coordinador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG)

Para el experto, el nuevo programa de verificación vehicular resultará “insuficiente” para atender la mala calidad de aire que hay en Guadalajara, si éste no involucra a todas las dependencias del Estado. “No es solo la Semadet; son varias secretarías que tienen que ir con el mismo objetivo. No es cada quien con objetivos particulares”.

Expresó que sí hay buenas intenciones en la estrategia, aunque “resaltaron mucho que no tienen fines recaudatorios y, si no hay fines recaudatorios, ¿por qué el Gobierno, en lugar de estar invirtiendo en otras cosas como en mejorar la salud de la población por la contaminación, no le invierte a que el programa de verificación sea completamente gratuito? Porque esta verificación será más cara que la anterior”.

Finalmente, resaltó que para mejorar la calidad del aire hacen falta acciones y no solo planes. Una de esas acciones: poner el ejemplo y comprobar que todos los vehículos oficiales de Estado y municipios están verificados.

GUÍA

¿Por qué han fracasado todos los intentos?