Ocho de cada 10 mujeres han sido acosadas en el Centro

“Una vez me senté aquí en el Centro en una banquita y entonces llegó un señor y, como me vio sola, me dijo que si estaba esperando a alguien y me empezó a decir que si íbamos a comer, que me esperaba en tal lugar, para mí fue muy fuerte y no sabía qué hacer, si pararme o irme corriendo; sentí que iba a ir detrás de mí por las cosas que me dijo. Tuve que esperar a que hubiera mucha gente para poder escaparme, pero me quedé con ese trauma”.

Al caminar en el Centro Histórico de Guadalajara, ocho de cada 10 mujeres han tenido que soportar acosos sexuales u otra forma de violencia sexual. Asimismo, siete de cada 10 mujeres señalaron que las han mirado morbosamente en el primer cuadro de la ciudad, y a 6 de cada 10 les dijeron palabras ofensivas u obscenas de carácter sexual, de acuerdo a los resultados del estudio sobre Acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público en Guadalajara, realizado en conjunto por ONU Mujeres, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Ayuntamiento de Guadalajara.

En la presentación de la encuesta de percepción y victimización aplicada, se dio a conocer que las tapatías ven perdida su autonomía para moverse en el espacio público, ya que más del 80 % mencionó que por temor a ser agredida o acosada, siempre intenta andar acompañada y procura no caminar sola por las calles; el 60% mejor dejó de salir de noche o muy temprano.

“Ahí donde nosotros vivimos ahorita no hay camiones que nos dejen más cerca de nuestra casa y no hay postes de luz, está todo bien oscuro, entonces, salir de noche es muy feo”. “No voy en las banquetas cuando ya es noche, me voy en medio de las calles, me voy alerta, así estoy viendo si alguien me sigue y camino más rápido”.

Cambiar la forma de vestir, sus rutas o el modo de transporte; procurar cargar objetos de defensa personal, tomar clases para aprender a defenderse o hasta salirse de trabajar y estudiar, son algunos de los efectos que ha causado la violencia sexual en las mujeres tapatías.

Nueve de cada 10 mujeres jóvenes se sienten inseguras y, aunque esta percepción decrece con la edad, sigue siendo alta en adultas mayores con 62%. Las mujeres principalmente se sienten vulnerables en las vialidades y el 24% en el transporte público, ya sea en camiones o taxis.

“Se empezada a atascar el camión y empezaba a generar mis propios mecanismos de defensa y era dar codazos, cuando yo sentía que iban a pasar era poner las manos así”. “Ahorita en Guadalajara nos estamos derritiendo (por el calor) y yo iba a agarrar un camión y me iba a poner falda, y como me ha pasado que me levanten la falda en el camión y caminando entonces es como tener que comprar un pantalón”. “Me voy en camión, ah pues me voy a poner tenis y el peor pantalón, el que se vea más flojo”. “Uso la mochila para poner distancia en camiones muy llenos”.

El acoso sexual más frecuente al que sienten temor las mujeres es la mirada morbosa con 76%, el manoseo con 70%, persecución 68% y miedo a ser atacada sexualmente de una manera más grave 55%.

“Ya tengo identificada qué ropa me tengo que poner para no llamar la atención, y me cuesta mucho porque yo sufro mucho con el calor. No quiero que me hablen, no quiero que me busquen”. “A mí me pasa mucho que cuando salgo a correr a la calle aunque haga calor no me puedo poner short. Me tardo tiempo viendo qué me voy a poner para no llamar la atención”.

Principalmente por desconocimiento sobre dónde denunciar, el 92% de las mujeres que sufren acoso no denuncian, y sólo lo hacen cuando las faltas les parecen más graves como tocamientos, manoseos o masturbación frente a ellas.

¿Dónde denunciar?

Línea del Ayuntamiento Alto al Acoso 12 01 65 07

Emergencia 911

Línea Mujer del Instituto Jalisciense de las Mujeres 33456166 y 01 800 MUJER

Cambiaron sus hábitos:

51% ha cambiado sus rutas de traslado

42% ha cambiado su medio de transporte

34% ha cambiado su forma de vestir

33% ha dejado de ver a sus amistades por temor a salir

18% porta objetos de defensa personal

15% ha tomado cursos de defensa personal

La mitad de las tapatías no sale si alguien no la lleva y va por ella

El 8% dejó de trabajar o estudiar por la inseguridad hacia las mujeres

NM