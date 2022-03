Obtienen notarías familiares de notarios y de políticos

En la lista de 16 notarios nombrados por el gobernador destacan nombres de familiares de fedatarios públicos y perfiles ligados con políticos.

Alejandra Hidalgo y Costilla, que obtuvo la notaría 3 en Zapotlán el Grande, es hija del ex diputado priista y notario Francisco Javier Hidalgo y Costilla. Verónica Leal Campos, nombrada en la notaría 19 de Tlaquepaque, es hija del fallecido José Luis Leal Sanabria; destacado ex priista que fue diputado local en tres ocasiones, secretario general de gobierno y también notario.

Sergio Beas Casarrubias, asignado en la notaría 66 de Guadalajara, se desempeñó como director del Catastro de Zapopan en el periodo de 2017 a 2020; es hijo del notario 112, Sergio Manuel Beas.

Otro que obtuvo la certificación es Lorenzo Bailón Fonseca, hijo del ex presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Lorenzo Bailón Cabrera.

Agustín Mayoral Uribe, designado en la notaría 74 de Guadalajara, obtuvo la mayor calificación en el examen aplicado en 2019; es hermano de Ana Laura Mayoral Uribe, titular de la notaría 48 también de Guadalajara.

En el caso de Alejandra Peña Acosta, nombrada en la notaría 64 de Guadalajara, es hermana de Juan Peña, fedatario público 1 de Tlajomulco.

La convocatoria para elegir a los notarios se emitió en 2018, en los últimos meses de la pasada administración estatal. Tras ser aplazado, el examen se aplicó en marzo de 2019 y el proceso se alargó tres años por al menos cuatro amparos promovidos por aspirantes inconformes. Los 16 perfiles que finalmente recibieron el nombramiento son los que obtuvieron calificación por arriba de 80, que es la nota mínima aprobatoria.

Entre quienes buscaban una notaría estaban el ex secretario general de gobierno Roberto López Lara que declinó antes de presentar el examen, Samuel López Kim, sobrino del ex funcionario y Nancy Karina Martínez Basáñez, esposa del ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada.

Aún quedan vacantes 13 notarías, pues la convocatoria original contemplaba cubrir 29 espacios a nivel estatal.

JM