Nuevas dinámicas sociales propician el sedentarismo

Elizabeth Torres y su familia viven en un fraccionamiento ubicado en carretera a Colotlán. En su casa sólo hay un automóvil, por lo que ella, su marido y su hijo salen al mismo tiempo todos los días, cerca de las 06:00 horas, para alcanzar a llegar a la escuela y al trabajo.

Todos regresan a casa alrededor de las 22:00 horas, cansados, hambrientos y con ganas de dormir. Ninguno de los tres hace algún tipo de actividad física.

Hace unos meses, Elizabeth tuvo problemas de sobrepeso y sus estudios de laboratorio salieron con resultados altos en azúcar, aunado a problemas de várices en las piernas, debido a que en su trabajo permanece mucho tiempo parada. El médico le recomendó que hiciera ejercicio y comiera sano. Hacer lo segundo resulta sencillo, pero para lo primero requiere tiempo y no lo tiene.

Las dinámicas sociales han hecho que gran parte de las familias mexicanas, como la de Elizabeth, no ponga a la actividad física como una de las prioridades en su vida diaria.

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) del Inegi, sólo 42.4% de la población mexicana mayor de 18 años realiza alguna actividad física.

En el Estado, según la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), más de 30% de la población de adolescentes y adultos es inactiva, mientras que cerca de 80% de los niños es sedentario.

El director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, aseguró que factores como perder tiempo en recorridos, viviendas cada vez más lejanas, transporte público ineficiente y la inseguridad inhiben que las personas dediquen tiempo a moverse.

Tener espacio para el ocio, en donde también entra la realización de alguna actividad física y deporte, está directamente relacionado con la satisfacción con la salud y la felicidad.

Más satisfechos con su salud

La Quinta Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida, aplicada por Jalisco Cómo Vamos en 2016, dio como resultado que las personas que se activaron físicamente al menos una vez al mes, se mostraron más satisfechas con su salud, con una calificación de 8.7 sobre 10.

La directora de Educación Física y Deporte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Emma Solórzano, mencionó que lo que se observa con los niños en edad escolar es que es más fácil que hagan ejercicio cuando están en una liga o equipo. De lo contrario, pasan mucho tiempo en casa, junto al televisor o los videojuegos.

“Hay muchos niños que están inmersos en ligas o equipo formativo, tienen el hábito de mínimo tres veces por semana ejercitarse. Los niños que no se están ejercitando son diferentes motivos: los espacios en sus viviendas, que no los dejan salir y en cuanto llegan de la escuela a su casa ya no salen en la tarde”.

La actividad física se promueve y se facilita en el campo de los hombres, mas no en el de las mujeres. EL INFORMADOR/Archivo

Las mujeres hacen menos ejercicio que los hombres

La edición 2017 del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) reveló que las mujeres hacen menos ejercicio que los hombres: mientras que 49.8% de los varones declaró hacer actividad física en su tiempo libre, 36% de las mujeres refirió dedicar tiempo a esta acción.

Edtna Jáuregui, del departamento de Ciencias del Movimiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que estas diferencias por género se han comprobado en diversos estudios, sobre todo con las mujeres mayores.

“Es una cuestión de género que tiene implicaciones sociales. Recordemos que la actividad física se promueve y se facilita en el campo de los hombres, mas no en el de las mujeres, que con ellas es que la actividad física les quita tiempo, que mejor inviertan su tiempo en cosas más ‘importantes’”.

Dijo que desde la primaria a las niñas se les considera poco hábiles y no siempre se les toma en cuenta para ciertas actividades deportivas, por lo que eso debe trabajarse para que haya acciones físicas incluyentes.

El tema de la inseguridad también es otro factor. Algunas unidades deportivas de las colonias tienen poca iluminación y mantenimiento, y los parques no siempre tienen vigilancia constante, por lo que cada vez menos mujeres salen a realizar un ejercicio al aire libre.

Con las mujeres que son madres la inactividad es mayor, pues encargarse de las tareas del hogar, los hijos y su trabajo les deja poco tiempo para ellas.

Marisela Macías Pérez, jefa del Departamento de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), coincidió con estos aspectos.

“Culturalmente los hombres, es una apreciación, destinan más tiempo a la actividad física los fines de semana… Es más frecuente ver a los jóvenes hombres jugando basquetbol que a un grupo de mujeres”.

GUÍA

Actividades para todos

Niños de cero a cinco años. El juego activo con los padres contribuye al desarrollo motor, físico, cultural y emocional de los niños en los primeros años de vida.

Niños y adolescentes. Es importante que realicen alrededor de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, la cual puede ser aeróbica, caminata, andar en bici, jugar o correr. Con esto mejoran sus funciones cardiorrespiratorias y musculares, mejora la salud ósea y disminuye los riesgos de padecer enfermedades crónicas.

Jóvenes y adultos. Lo ideal es acumular 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. Se recomienda caminata, andar en bici, tareas domésticas y deportes. Se mejoran las mismas funciones que en niños y adolescentes, pero también previene la depresión.

Adultos mayores. Recomendable acumular 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. La caminata es una de las mejores opciones, además de los juegos y actividades con la familia o la comunidad. Además de disminuir al posibilidad de depresión, también se previene el deterioro cognitivo.