Niños con cáncer piden apoyo en video por desabasto de medicinas

Por medio de un video, niños con cáncer y padres de familia pidieron esta mañana al Presidente Andrés Manuel López Obrador, su apoyo para que haya medicamentos en los hospitales.

“Hola soy Carlitos me podrían ayudar a conseguir más medicamentos para mi tratamiento y que me cure pronto”, dijo Carlos Olivas, un enfermo de leucemia que vive en Chihuahua.

“Soy de Aguascalientes tengo linfoma hodgkin. No hay quimioterapia, es a base de medicamentos y tengo tres meses que no me lo ponen”, agregó otro niño.

“Señor Presidente soy mamá de Ángel Emiliano, un niño con cáncer, en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara no hay medicamentos para mi hijo, nuestros compañeritos y nosotros necesitamos ayuda, él quiere vivir”, dijo la mamá de Ángel Emiliano.

“Soy tratado en el hospital pediátrico de Tuxtla estado de Chiapas y no hay quimios ayúdame compartiendo este video”, dijo otro niño.

La organización Nariz Roja informó que en ocho meses de este año se han invertido 5.2 millones de pesos en medicamentos beneficiando a niños de Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas y Yucatán.

“El problema sigue y hay miles de vidas en peligro, ayudémoslos a seguir no están solos”, dijo la organización.

