¿Cuál es la mejor manera de cocinar el brócoli?

El consumo de brócoli en benéfico para la salud, pero esta hortaliza, rica en contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, debe cocinarse de una forma especial a fin de que no pierda su contenido nutricional. Aquí te compartimos más detalles:

Un estudio realizado por la Universidad de Warwick analizó métodos de cocción, por ejemplo, la cocción al vapor (de 0 a 20 minutos), en microondas (de 0 a 3 minutos) y salteado (de 0 a 5 minutos). Los resultados revelaron que estos tres procesos no generan una pérdida significativa en el contenido de glucosinolatos del brócoli.

Siguiendo con la información de Health, es preferible optar por métodos de cocción en los que el vegetal no entre en contacto prolongado con el agua . Esto se debe a que el brócoli contiene nutrientes hidrosolubles (como la vitamina C) que pueden perderse durante la cocción.

El veredicto indica que es preferible cocinar al vapor o incluso en microondas, aunque se deben tener ciertas consideraciones :

Cocinar al vapor resulta más benéfico , ya que los alimentos preparados conservan niveles más altos de vitaminas y compuestos vegetales, a comparación de los métodos hervidos.

Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Ingeniería de Alimentos y Tecnología del Té, de la Universidad de Ciencia y Tecnología Shahjalal en Bangladesh, señala que, a excepción de las zanahorias, las verduras al vapor aumentan sus betacarotenos y conservan una mayor cantidad de antioxidantes.

En cuanto al sabor y la textura : aunque las verduras hervidas suelen tener una consistencia blanda, el vapor también permite conservar una textura crujiente porque no se sumergen en agua.

Finalmente, las verduras cocidas al vapor son más vibrantes en color y mantienen su sabor . Para el caso del brócoli, se recomienda cocerlo al vapor durante 5 minutos.

Si bien la elección depende del gusto de cada persona, preferir la cocción de las verduras al vapor puede ofrecer importantes beneficios tanto para la salud como para el sabor de los platillos.

