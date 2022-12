Tamales, pozole, romeritos, bacalao, pavo, postres, buñuelos y dulces, son algunos de los platillos con los que se dan gusto los tapatíos esta Navidad, y la Secretaría de Salud Jalisco, según con evaluaciones con pacientes que regresan a cita después de las vacaciones invernales, aumentan hasta cuatro kilogramos en un par de semanas, así lo destacaron especialistas del Organismo Público Descentralizado (OPD) en rueda de prensa para invitar a la ciudadanía tener algunos cuidados esta temporada.

Alejandra Patricia Serrano, coordinadora estatal de la Estrategia de Estilos de Vida Saludable del OPD Servicios de Salud Jalisco, destacó que los tapatíos aumentan entre dos a cuatro kilos estas fechas decembrinas, llenas de posadas, reuniones familiares, navideñas, y de fin de año.

"Sin duda es una de las temporadas donde se tiene incremento de peso, esto por la elevada ingesta de energía, no tenemos una estadística, pero tenemos conocimiento de que se puede aumentar hasta 2 mil o 3 mil calorías, esto en la ingesta en una reunión social, derivado de las bebidas azucaradas y la preparación de alimentos que es alta en grasas, no tenemos una estadística puntual, pero si en promedio nos dicen los pacientes que suben de dos a cuatro kilogramos, esto en muy poquito tiempo, no caigamos en excesos y evitemos los recalentados", comentó la nutrióloga.

Serrano señaló que la ingesta debe de ser saludable y que la mayoría del consumo sea más de frutas y verduras.

"Es importante que mantengamos un estilo de vida saludable, esto lo podemos mantener con nuestra alimentación que debe de estar basada en el consumo de verduras y frutas de temporada por las características que tienen, son ricas en fibra, vitaminas, minerales, y nos pueden proporcionar protección en la temporada de invierno como la vitamina C que los encontramos en los cítricos de temporada", destacó.

Por su parte, Francisco Javier Chávez Alvarado, director de actividad física de CODE Jalisco, recomendó siempre mantener actividad física, y siempre es importante con asesores para evitar lesiones o sobrecarga muscular.

"La recomendación es que siempre se tenga actividad física y mantener beneficios que conlleva el flujo sanguíneo, mejor digestión, esto para el mejor desarrollo de los niños y mantener un sistema inmune fortalecido y esto se cuida siempre, independientemente de la época del año y ahora que se aumentan las ingestas de grasas y azúcares, esto para tener el menor daño o evitar repercusiones en el cuerpo. Incluso CODE Jalisco tiene videos en redes sociales para que se activen, siempre es importante estar asesorados", resaltó.

También, Ricardo Quiñones Venegas, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba, destacó que aumentan las citas este año por resequedad e incluso hay más visitas de personas que laboran en Estados Unidos y andan de visita con familiares.

"El tema del uso de lexema, generado por resequedad y la activación por el tipo de clima, es de un 20 a 30%, a partir del 25 de diciembre aumentan las visitas al Dermatológico y ya veríamos un poco más de paisanos, que aumenta y se observan en citas, se mantiene sobre las 240 citas al día", manifestó.

