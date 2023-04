Existen varios propietarios de vehículos que no colocan la placa delantera en sus coches, alegando que hay modelos que no cuentan con un espacio destinado para ello, pero esto no es una justificación para la actual Ley de Movilidad y el conductor podría hacerse acreedor de una sanción económica. ¿A cuánto asciende la multa por no traer placa delantera Jalisco?

La multa por no traer placa delantera en la Entidad va de mil 556 a 2 mil 593 pesos, además del retiro del vehículo de la circulación.

A inicios de este mes, el diputado local de Morena, Óscar Vásquez Llamas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para establecer que en los casos donde los vehículos no cuenten con un espacio dispuesto por el fabricante para la colocación de la placa vehicular, el propietario no sea sancionado porque no se le puede atribuir la omisión a él. El legislador calificó como excesiva la penalización vigente.

La iniciativa, que se analiza en comisiones legislativas, plantea que se permita circular sin placa vehicular delantera siempre y cuando no exista un lugar dispuesto por el fabricante para su colocación y que se elimine la multa y el retiro del automóvil en esos casos.

Actualmente, el retiro de la circulación de un automóvil se puede aplicar como medida de seguridad adicional a la imposición de multas por las infracciones cometidas. El artículo 385 de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público especifica las acciones que implican que el vehículo termine puesto bajo resguardo en los depósitos autorizados.

Otros motivos por los que un auto puede ser enviado al corralón

De acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público; estos son algunos de los motivos por los que tu coche puede acabar en el corralón:

Circular sin las dos placas a la vista o que alguna de estas se encuentre alterada, o que no sean visibles en su totalidad los números de placas. También si el vehículo porta placas sobrepuestas

Si el automóvil se encuentra estacionado en lugar prohibido , frente a una cochera, obstruyendo una rampa, estacionamiento exclusivo, abandonado en la vía pública, o por estacionarse en un lugar donde provoque entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones

, frente a una cochera, obstruyendo una rampa, estacionamiento exclusivo, abandonado en la vía pública, o por estacionarse en un lugar donde provoque entorpecimiento a la circulación o molestias a los peatones El vehículo que al transitar en la vía pública sea inspeccionado por la autoridad que determine técnicamente que sus emisiones de gases contaminantes rebasen uno punto cinco veces los límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas

Por portar algún comprobante del programa de verificación vehicular apócrifo o que no corresponda al vehículo

o que no corresponda al vehículo Procede el retiro de circulación del vehículo que participe en un siniestro vial y no cuente con constancia o póliza de seguro vigente

El auto que circule con baja administrativa . No coincidir la tarjeta de circulación o calcomanía con el número de placas . Hacer mal uso de las placas de demostración

. . Hacer mal uso de las placas de demostración Los automóviles que participen en arrancones, carreras clandestinas, acrobacias, maniobras riesgosas . También para quienes solo estén presentes, sin participar activamente.

. También para quienes solo estén presentes, sin participar activamente. La participación en flagrante delito en el que el vehículo sea instrumento del mismo

en el que el vehículo sea instrumento del mismo Cuando no demuestre la posesión o legal propiedad del vehículo

Los vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública o estacionamientos públicos

