Cientos de mujeres salieron a las calles para manifestarse en el marco del Día de la acción global por el acceso seguro al aborto, que fue instaurado en 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano.

Fueron dos los contingentes: uno partió del Centro Médico Nacional de Occidente hacia la Plaza Liberación y uno más de la Plaza de la República hacia el Parque Revolución.

Este último estuvo conformado por colectivas abolicionistas, cuyas integrantes más radicales llevaron a cabo diversas intervenciones con pintura en aerosol, bates y martillos, a parabuses y mobiliario urbano, un punto púrpura, papeleras de basura, postes, fachadas y cortinas de distintos negocios.

Esta vez no pudieron romper los cristales del edificio de la Rectoría de la UdeG como en ocasiones anteriores debido a que las oficiales llevaron a cabo una valla humana.

Las feministas llegaron hasta las avenidas Federalismo y Vallarta, donde bloquearon por completo el cruce por cerca de una hora.

Una vez ahí realizaron un performance y compartieron su pronunciamiento, en el cual exigieron a las autoridades de Jalisco que legislen para lograr que el aborto sea legal en la Entidad luego de haberse logrado que la Suprema Corte lo despenalizara a nivel nacional a inicios de mes.

Celebran la despenalización del aborto; piden apoyo integral

Cientos de mujeres marcharon ayer en Guadalajara en el marco del 28-S, debido a que en cada 28 de septiembre se conmemora el Día de la despenalización y legalización del aborto. Las colectivas del frente que partió de la Plaza de la República marcharon entre consignas como “Saquen ‘abortar’ del Código Penal” y “Ni muerta por abortar, ni presa por intentar”, hasta llegar al cruce de las avenidas Federalismo y Vallarta, donde en medio de una fogata color verde compartieron su pronunciamiento, en el cual celebraron la despenalización del aborto aprobada a inicios de mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La legalización del aborto es una conquista histórica y una deuda hacia las mujeres, por fin podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Durante muchos años ni siquiera nuestras propias crías eran nuestras, ni siquiera teníamos el poder de decidir si abortar o no abortar, ser madres o no, querer casarnos o no. Por eso el aborto es una de las mayores agendas del feminismo, porque simboliza ganar la lucha contra el Estado y la iglesia”, señaló una de las organizadoras.

Sin embargo, aclararon que la acción hoy día no es suficiente, pues dijeron que faltan todavía políticas complementarias que permitan el acceso legal, seguro y gratuito al procedimiento, sin poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan acceder al procedimiento.

“Pedimos una sensibilización y capacitación profunda del personal médico en los procesos quirúrgicos de aborto, y que la calidad de la atención y que el apoyo integral sea desde el abordaje multidisciplinario. Esto es esencial para garantizar la salud, integridad y bienestar de las mujeres que optan por interrumpir un embarazo”, señaló el pronunciamiento leído durante el cierre de las vialidades.

Señalaron, también que es necesario que se brinde acompañamiento y atención psicológica desde el primer contacto que tenga la mujer en su visita a la interrupción del embarazo, pero también posterior a ella, además de que no se les revictimice ni sean víctimas de violencia obstétrica o juzgamientos por parte del personal médico.

Añadieron, además de lo urgente, que los diputados de Jalisco deben trabajar para legalizar el procedimiento en el Estado; añadieron que es necesario que se impulse la divulgación e información verídica “sobre lo seguro y lo eficaz que es realizar un proceso de aborto con medicamentos”, además de que se legisle para sancionar al personal médico que niegue el acceso al aborto, al que revictimice y a quienes juzguen.

“El acceso al aborto seguro es un derecho humano básico. Es nuestro deber como sociedad garantizarlo, no sólo es cuestión de salud, sino también de justicia y libertad para nuestros cuerpos. Es una guerra contra el Estado y el sistema que poco a poco juntas hemos conquistado. Hoy alzamos nuestras voces para gritar que todas las mujeres merecemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos”, cerró el pronunciamiento.

A la protesta también asistieron madres con sus hijos e hijas, a pie o en carriolas, quienes abanderaron la manifestación “para demostrar que no se trata de un movimiento que promueve el aborto, sino uno que busca que las mujeres que desean hacerlo, lo hagan de manera segura, gratuita y sin ser cuestionadas ni penalizadas”, según comentaron algunas de las participantes.

Las manifestantes estuvieron acompañadas por policías del Estado, policías viales, mujeres elementos de Protección Civil y del SAMU Jalisco, así como por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar que no se vulneraran sus derechos de libre manifestación ni existieran abusos por parte de las autoridades.

Al cierre de la protesta no se reportaron personas lesionadas; sólo una joven fue atendida por las mismas colectivas por una herida en una mano.

Hoy en México sólo 12 Estados han aprobado en sus leyes el derecho a abortar de manera legal, y en los cuales se anula la acción penal contra las mujeres que deseen someterse a esta intervención, omitiendo también sanciones contra el personal médico que lo realiza. Estos son: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y, recientemente, Aguascalientes.

Jalisco no está dentro de ellos debido a que los diputados han evitado legislar sobre el tema. De hecho, en lo que va del año, entre enero y agosto pasado, han sido iniciadas ocho investigaciones a mujeres que abortaron en Jalisco; de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022 cerró con seis investigaciones en este ámbito.

Cientos de tapatías de todas las edades se manifestaron por el “derecho a decidir”. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Claves para entender de qué va la decisión de la SCJN

El 28-S también es conocido como Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Accesible y la Ciudad de México no fue la excepción, pues “la marea verde” también inundó el Paseo de la Reforma, en una movilización con destino al Zócalo capitalino.

Si bien el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que se despenalizaba el aborto a nivel federal, por mayoría de tres votos, vale la pena entender ¿qué significa esta decisión y cómo impacta en la vida de las mujeres y personas gestantes? ¿Qué significa que la Corte haya despenalizado el aborto a nivel federal?

Si bien existen Códigos Penales locales por cada entidad federativa, la Primera Sala de la Corte aprobó que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario.

En entrevista Verónica Esparza, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que la incongruencia entre las leyes locales y federales seguirá existiendo debido a que a nivel local el aborto aún está vigente en los Códigos Penales de algunas entidades.

La abogada de GIRE detalló que es competencia de cada Estado pasar por el proceso de despenalización y determinar el número de semanas que será permitido por cada entidad, entre otros criterios.

Además, aclaró que no obstante la Corte señaló que aunque se puede objetar, los hospitales públicos tienen que garantizar este derecho a las mujeres y personas gestantes, siempre que exista personal disponible y capacitado para el procedimiento.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte para despenalizar el aborto a nivel federal?

A través de un comunicado publicado el pasado 6 de septiembre, la SCJN dio a conocer que las disposiciones penales que criminalizan de forma absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo “son contrarias a la dignidad humana, la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación”. Así, la Primera Sala de la SCJN concedió un amparo a una asociación feminista para que el Congreso de la Unión derogue las normas que criminalizan el aborto voluntario.

“La Primera Sala concluyó que las normas que despenalizan el aborto voluntario, ya sea porque otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”. Así, la Primera Sala determinó que la criminalización del aborto es un acto de violencia y discriminación por razón de género, perpetuando el estereotipo de que las personas no pueden ejercer libremente su sexualidad y refuerza el rol de género que impone la maternidad.

¿Los médicos pueden ser castigados por practicar abortos a pacientes?

La SCJN también aclaró que es inconstitucional que se imponga la suspensión al ejercicio de la profesión a médicos, enfermeras, comadronas y parteras que practiquen el aborto o proporcionen ayuda para que éste se lleve a cabo. Detalló que esta medida repercute en un acto de discriminación, dado que existen menos cantidad de especialistas capacitados y dispuestos a practicar el aborto a mujeres, lo que se ve reflejado en los derechos reproductivos de este sector de la población.

“Finalmente, la Sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud”.

El Universal

“La marea verde” también se hizo presente en la Ciudad de México. EL UNIVERSAL

