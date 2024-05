Los maestros en Jalisco necesitan certeza laboral: es el mensaje que envían los docentes y sindicalistas, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, este 15 de mayo.

Algunos maestros aseguran hay avances en materia de condiciones laborales pero falta aumentar el salario, mejorar la organización en el reparto de horas de los maestros de asignatura así como invertir en los insumos que requiere la enseñanza en cada salón de clases.

Mientras los líderes sindicales buscan que tanto el Gobierno federal como el estatal incrementen las plazas a un mínimo de 16 mil pesos mensuales, como lo explicó el secretario general de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Iván Ilich González Contreras, en la actualidad hay al menos 32 mil 500 docentes de los subsistemas estatales y federales que ganan 10 mil 300 pesos en promedio en Jalisco, según el Presupuesto de Egresos del 2024 del Estado de Jalisco.

En todo el Estado, las maestras de preescolar son las más mal pagadas en ambos sistemas, siete mil 725 maestras de preescolar en el Estado ganan 10 mil 575 pesos por mes en ambos sistemas. Las plazas peor pagadas en el subsistema estatal de Jalisco son las de profesores de Música, titulares de primaria de categoría E0281, así como los de escuelas especiales. Por su parte, las plazas peor pagadas por el subsistema federal son las plazas de docente de primaria foráneo, profesor de adiestramiento técnico para indígenas foráneo y maestros bilingües de educación primaria indígena.

Explicó que las gestiones para mejorar la base salarial de los docentes se han hecho y esperan que este año puedan mejorar los sueldos: “Hay mucha expectativa por el tema del incremento salarial, porque el año pasado hubo un incremento bastante importante para el personal de apoyo de asistencia a la educación y ahora se está pugnando para que se contemplen ahora a los docentes que somos la mayoría”.

Los profesores, por su parte, reconocen contar con todas las prestaciones laborales de ley, pero también refieren falta de certeza laboral porque los maestros de nivel secundaria en ocasiones tienen que conseguir varias plazas para ajustar un sueldo digno a la quincena o al mes, invierten de su propio dinero para trasladarse, pero también para comprar material que utilizan en la escuela como computadoras propias o celulares, porque aunque hay escuelas equipadas, esta no es la realidad en todo el Estado.

La maestra Karen Contreras es conocida popularmente en TikTok como la Maestra Miel de Maple, tiene 42 mil seguidores en dicha red social, cuenta con una plaza de maestra de preescolar en Guadalajara, ella instruye, por medio de sus videos virales, cómo enseñar con formas didácticas de trato hacia las primeras infancias a otros maestros, padres de familia y seguidores de otras latitudes del país.

Pero aunque es consciente del beneficio que implica para ella y su escuela, su presencia en las redes sociales, reconoce que las autoridades educativas dejan de lado las necesidades de las escuelas, “el Internet es algo básico que deberíamos tener en todas las escuelas, que lamentablemente no en todas las escuelas tienen, a veces sí tenemos la Red Jalisco, pero regularmente pasa que te falla y es que sí lo aplicamos en las clases, ponemos muchas canciones, videos, hay cuentos que puedes sacar de ahí…y me ha tocado el caso incluso que me escriben en redes, me han dicho ‘uy en mi escuela ni luz tengo’”, asegura la maestra de preescolar.

Las reformas

Al respecto, las propuestas para mejorar la educación en México han sido variadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la reforma educativa, creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual fue objeto de críticas sindicales, propuesta que fue eliminada a la llegada del actual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, pero la doctora, María Elena Chan Núñez, explicó que ambas propuestas tienen acciones positivas y negativas.

En el caso del proyecto del actual Presidente, aseguró, que responde a intereses educativos creando el Modelo de Formación Basada en Proyectos por lo que ahora los docentes deben enseñar a los estudiantes a resolver problemas utilizando todas las áreas de estudio correspondientes a su nivel educativo, por el contrario de la reforma de Peña Nieto que es calificada por la investigadora como una “reforma laboral”.

Pero no todo es favorable, para la especialista, uno de los problemas al eliminar todo el sistema del sexenio anterior, porque el INEE además de evaluar a los maestros, también desarrolla investigaciones para desarrollar técnicas y entender las problemáticas de la educación del país, justo lo que aseguran, los maestros entrevistados que le falta al sistema educativo.

Las evaluaciones internacionales también han sido políticas aplicadas en sexenios anteriores, en el caso del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tanto la investigadora Chan como el líder sindical González, coinciden en que es importante medir pero también contextualizar y entender que los alumnos de cada escuela tiene características diferentes.

La investigadora de la UdeG explica que lo que se tiene que evaluar con esta nueva reforma educativa es la capacidad que tienen los niños de resolver los problemas de la vida cotidiana, con los conocimientos científicos, pero además en comunidad, y aunque reconoce que la prueba PISA ayuda a medir habilidades matemáticas y lectoras, también es una prueba parcial que no califica las habilidades completas de los estudiantes.

Ésta prueba tiene el objetivo de medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Para el 2022, México se encontraba 72 puntos debajo del promedio de los países que realizaron la prueba de la OCDE, aunque el gobierno federal había decidido no participar en dicha prueba, el Andrés Manuel López Obrador aseguró, que la prueba se aplicará para el 2023.

Por otra parte, el periodo electoral ha puesto en duda en el ámbito escolar, si el programa RECREA continuará o no en Jalisco. Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, ante académicos y profesores de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que eliminará el programa. Al respecto el secretario de la sección 47 expresó que los programas sociales cambian de nombre con las nuevas administraciones y si el programa se retira o cambia de nombre buscarán la manera de gestionar para que el beneficio a la niñez y docente permanezca en el Estado.

Aprovecha las tecnologías

José Guadalupe Gutiérrez Razo es maestro de secundaria en las asignaturas de Inglés, Arte e Historia y ha logrado hacer uso de las nuevas tecnologías para atrapar a los jóvenes, por medio de videos, mapas interactivos y tutoriales. Explica que las nuevas tecnologías han sido aliadas para la educación, pero con 23 años como docente, también considera que se han perdido muchas capacidades manuales para resolver problemas del día a día.

Los maestros coinciden en que, al sistema educativo, le falta conocer más a los alumnos, entender realmente cuáles son las necesidades que tienen para que los planes de estudio puedan servir realmente y no se queden anclados en los sistemas anteriores pero puedan recibir las nuevas tecnologías con más cuidado y preparación.

Miles de profesores hacen plantón

Normalistas egresados del Estado de Guerrero realizaron pintas e intentaron derribar las vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional. Durante las protestas del Día del Maestro, el grupo de jóvenes normalistas de diferentes escuelas Normales del Estado de Guerrero marcharon hacia el Zócalo para exigir la atención de sus peticiones de presupuesto para jubilaciones y más plazas de trabajo.

En el tercer día de protestas, los maestros guerrerenses pintaron el recién inaugurado piso del Zócalo peatonal con la leyenda “Exigimos jubilaciones”, además que intentaron derribar las vallas ciclónicas del recinto federal.

Maestros usan nuevo mobiliario del Zócalo peatonal para instalar plantón. A menos de una semana de haber sido formalmente inaugurada la peatonalización del Zócalo capitalino, normalistas de Guerrero utilizaron el mobiliario urbano que se colocó como parte de esa obra para instalar su plantón. Los manifestantes amarraron cuerdas y colocaron sus tiendas de campaña en las mesas, bancas y macetones con que el Gobierno local equipó el circuito peatonalizado de la Plaza de la Constitución.

El plantón de los maestros ha atraído a comerciantes ambulantes que ofrecen botanas y bebidas refrescantes sobre la plancha de concreto. También sobre la explanada, han sido estacionados vehículos donde se trasladaron normalistas.

También en Oaxaca

Cerca de 20 mil miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes comenzaron ayer un paro y un plantón que abarca más de 40 calles en el centro de Oaxaca, para presionar al Gobierno ante la elección del 2 de junio.

Los profesores de Oaxaca, una de las Entidades con mayor presencia de la CNTE, el mayor sindicato disidente de docentes de México, comenzaron la huelga indefinida para exigir mejoras salariales al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la abrogación total de la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La CNTE consideró insuficiente la subida salarial del 10% que anunció López Obrador ayer, Día del Maestro, lo que implica que ahora ganarán 17 mil 635 pesos mensuales, una subida total de 47.5% durante su sexenio (2018-2024).

La marcha en Oaxaca, donde el Gobierno estatal teme que casi un millón de estudiantes se queden sin clases, comenzó en el Monumento a Juárez, sobre la carretera federal 190 en la salida al Istmo de Tehuantepec, desde donde avanzó más de seis kilómetros hacia el zócalo de la capital, homónima, sin incidentes.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yeny Pérez Martínez, anunció que la movilización se podría extender hasta la jornada electoral, pero eso dependerá de las respuestas de las autoridades. Según la dirigente, este paro indefinido, que deja sin clases a más de 11 mil escuelas, es el primero que se realiza en el sexenio de López Obrador y el primero del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien asumió en 2022.

El Universal

Miles de maestros marcharon ayer en Palacio Nacional para exigir mejoras laborales. EFE

AMLO agradece apoyo del magisterio nacional

Ante maestros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que en todo momento siempre ha contado con el apoyo y respaldo del magisterio nacional, gremio que -dijo- es parte del proceso de transformación y cambio en el país.

“Parafraseando al presidente Juárez: con los maestros y las maestras, todo; sin las maestras y los maestros, nada”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, al conmemorar el Día de la maestra y maestros, el titular del Ejecutivo entregó la condecoración Maestro Manuel Altamirano, por 40 años o más de servicio, a docentes de todo el país acompañado por la titular de la SEP Leticia Ramírez y el líder del SNTE Alfonso Cepeda.

El Presidente López Obrador destacó que para este año habrá un incremento de 10% en los salarios de los trabajadores de la educación, que en agosto se inaugurarán seis hospitales de especialidades del ISSSTE y está por celebrarse un convenio con el seguro social para que las maestras, maestros, puedan ser atendidos en 11 mil clínicas del IMSS-Bienestar.

“Y se va a suscribir un convenio para que los maestros, maestras, trabajadores de la educación puedan ser atendidos en los 635 hospitales del IMSS-Bienestar. Todo ello, desde luego, de manera gratuita, porque la salud, como la educación, no son privilegios, son derechos que tenemos todos los mexicanos”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento público al magisterio disidente -a la CNTE- por las acciones de resistencia para defender la educación pública cuando el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quiso imponer mediante la represión “la mal llamada reforma educativa”.

“A cuatro meses de terminar mi mandato, no me queda más que agradecerles por su vocación de servicio, porque ustedes quieren verdaderamente a sus alumnos, y ayudan mucho a las familias, y desde luego contribuyen mucho al desarrollo de nuestro querido México”, destacó el Presidente.

El Universal

