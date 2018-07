Mujeres, las que más enfrentan el rezago educativo en Jalisco

En Jalisco, una tercera parte de la población mayor de 15 años tiene rezago educativo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de los Hogares (Endireh) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad), Héctor Sainz Dávila, este indicador se concentra, principalmente, en las mujeres.

“El 60% son mujeres. Y el estudio que hemos realizado nosotros en campo, son mujeres y son mamás. Es decir, son lo que conocemos hoy con los nuevos programas como jefas de familia. Es esta mujer que, por apoyar a la familia, por sacar adelante a los hijos, pues tuvo que abandonar el estudio”.

Según la Endireh 2017, 28.7% de los hogares en la Entidad está liderado por personas del sexo femenino, cifra que está por encima de la media nacional, que es de 28.5 por ciento.

Sainz Dávila señaló que el rezago educativo en la población, pero con énfasis en las mujeres, tiene un trasfondo cultural.

“Desafortunadamente, hace algunos añitos, nuestros padres lo que opinaban es que la mujer está hecha para el hogar, no para el estudio ni para superarse; esto provocó que nuestro mayor porcentaje de rezago educativo esté ubicado en el sector femenino, porque provocó que las mujeres estuvieran con labores en el hogar y en la familia, en lugar de estarse superando”.

Otras de las causas identificadas por el propio Ineejad es que las personas dejaron de estudiar o no lo hicieron debido a que no tuvieron recursos económicos para poder continuar. En el caso de las mujeres, temas como el embarazo exigieron que ingresaran al mundo laboral y dejaran a un lado su educación.

Adultos mayores, segundo lugar

De las personas mayores de 65 años, 23% no cuenta con estudios y una parte de ellas son analfabetas. NOTIMEX/Archivo

El segundo grupo con mayor rezago educativo en el Estado es el de los adultos mayores. De las personas mayores de 65 años, 23% no cuenta con estudios y una parte de ellas son analfabetas.

“Esta es la mayor complejidad que nos topamos, porque son personas que tienen discapacidades distintas: algunas debilidades visuales, deformaciones motoras que ya no les permiten poder tomar una pluma para poder escribir, o su vista ya no les permite ver una hoja escrita, o que comúnmente nos sucede, muchos de ellos ya tienen mal de Parkinson, algunos Alzheimer”, dijo el director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ineejad), Héctor Sainz Dávila.

Su meta, ayudar a 55 mil

Para este año, la meta del Ineejad, perteneciente a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), es lograr que 55 mil personas salgan del rezago educativo.

Se pretende acreditar con un certificado a esta cantidad de jaliscienses, ya sea que sean analfabetas o que no tengan el grado de primaria o secundaria, informó el director del Instituto, Héctor Sainz Dávila.

“Significaría el mayor avance en los últimos 12 años en materia de rezago educativo en el Estado. Al día de hoy llevamos poco más de 12 mil personas (este año). Tenemos en atención a 20 mil”.

De 2014 a 2017, el rezago educativo en la Entidad pasó de tener dos millones 038 mil personas en esta situación, a un millón 952 mil 228, de acuerdo con la Endireh 2017.

En este periodo, el Ineejad logró acreditar y sacar de esta situación a 179 mil 298 personas que recibieron un certificado de preescolar, primaria y secundaria, además de constancias de alfabetización para aquellas que no sabían leer ni escribir. Para continuar con la reducción, el Ineejad tiene mil 200 personas voluntarias.

“En el Ineejad tenemos 152 plazas comunitarias repartidas en todo Jalisco para poder atender a todas estas personas. Nuestras plazas cuentan de dos aulas en donde llevan asesoría presencial o en línea, tal como lo pueda elegir el educando”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta buen manejo de los recursos

Eduardo González Velázquez (académico del Tec de Monterrey, campus Guadalajara)

El investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno destacó que hay suficientes recursos para cubrir la atención a la educación en el país. Sin embargo, indicó que lo que falta es un buen manejo de los mismos, para que las estrategias vayan directamente a reducir el rezago educativo.

Dijo que, aunque la educación es uno de los rubros que más dinero maneja tanto a nivel estatal como nacional, pareciera que mientras más se atiende el combate de la pobreza, menos se avanza combatir el rezago educativo.

“En el fondo, el problema es de un diseño en la canalización de los recursos, no tanto en destinar más recursos, que desde luego es importante tener todavía más. Creo que el problema en este momento no es necesariamente que estemos destinando poco dinero, sino más bien que se destina en malas condiciones, en proyectos clientelares, electorales, corporativistas, lo que hace que el recurso finalmente no llegue a donde tiene que llegar”.

Mencionó que una de las políticas públicas que deben de reforzarse es evitar el abandono escolar por diversas causas, como la económica, pues es uno de los primeros motivos del rezago educativo. Hacer que los niños y adolescentes se mantengan y continúen en sus estudios hasta niveles superiores, debe ser una prioridad.

“Tenemos, en promedio, a nivel nacional, poco más de ocho años escolares en la población, quiere decir que ni siquiera estamos brincando el nivel secundaria. El punto central tiene que ver con la poca capacidad para retener a los estudiantes en la escuela”.