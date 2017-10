Mueren dos en presunto intento de robo en Guadalajara

Dos sujetos fueron asesinados la mañana de este lunes en la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara, tras un presunto asalto a un negocio en la zona, de acuerdo a información preliminar de las autoridades, quienes sin embargo aún no establecen cómo ocurrieron los hechos.

Poco antes de las 10:00 horas se recibió un reporte vía telefónica de detonaciones de arma de fuego sobre avenida Patria, entre Eulalio Gutiérrez y José Guillermo Carbó. Fue la Policía de Guadalajara la que llegó primero al lugar.

En el sitio encontraron a un hombre de entre 30 y 35 años tendido sobre el suelo a un lado de una camioneta Toyota Tacoma blanca, placas JN90 221, la cual contaba con reporte de robo en Zapopan el pasado sábado.

Dentro del vehículo, que tenía las puertas abiertas, había otro hombre de alrededor de 20 años lesionado. Aunque fue trasladado a un puesto de Servicios Médicos la persona falleció mientras era atendida. Dos armas de fuego se encontraron en la camioneta, un revólver y una escuadra.

Las autoridades encontraron que la Tacoma estaba estacionada frente al número 634 de Patria, donde se encuentra un negocio de compraventa de materiales para reciclaje, como cartón, metal y aluminio.

El inmueble tenía la puerta abierta pero no había nadie dentro. Se procedió a la revisión del lugar al notar que había casquillos tirados y una pistola más, otra escuadra, en el suelo.

Según señalaron los vecinos, ese lugar pertenece a un hombre a quien conocían como “Mayel”; el negocio ya había sido asaltado en anteriores ocasiones por lo que creen que este lunes intentaron atracarlo de nuevo.

Así, una versión, aún no confirmada por las autoridades, apunta a que los dos sujetos ingresaron para tratar de asaltar el establecimiento, tras lo cual el dependiente les disparó. Sin embargo lo común en casos de este tipo es que la persona que se defiende permanezca en el lugar y alegue legítima defensa, lo cual no ocurrió en esta ocasión, por lo cual aún no se determina qué fue lo que realmente ocurrió.