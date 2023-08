Morena Jalisco presentó impugnación a reforma electoral; ven inconstitucionalidades

Diputados locales y federales, así como otros integrantes de Morena Jalisco presentaron avances en los recursos legales presentados en contra de la reforma electoral paritaria aprobada por el Congreso de Jalisco el pasado mes de julio.

Los morenistas informaron que presentaron la acción de inconstitucionalidad 167/2023 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma paritaria, recursos legales que se suman a los presentados por los partidos Hagamos y Futuro en contra de la reforma.

El diputado federal morenista por Jalisco, Hamlet Almaguer, recordó que la SCJN debe resolver si la reforma es constitucional o no con el fin de que la decisión sea aplicable para el siguiente proceso electoral de 2024. “No se va a poder regular desde el Congreso local esta materia en tanto no sea declarada inconstitucional la reforma. Sí pueden legislar, pero no sería aplicable al proceso de 2024”.

La diputada federal Cecilia Márquez, insistió en que hay respaldo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideró inconstitucional la reforma al artículo 237 del Código Electoral del Estado de Jalisco en una opinión solicitada por la Comisión de Receso de la SCJN.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó lo que estamos, esto es porque paridad no es igual que igualdad. Esto es una trampa porque ellos están utilizando el padrón, lo están desincorporando lo poblacional”. Los integrantes del partido Morena consideraron que hay viabilidad en que la SCJN declare inconstitucional la reforma electoral y esta sea modificada con el fin de fomentar la paridad de género en las postulaciones, aseguraron.

