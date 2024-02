Constancia y trabajo. Esos son los dos grandes pilares sobre los que Erika Pérez fundó su labor en la anterior legislatura del Congreso del Estado. Su sensibilidad ante los problemas fue lo que la llevó a incursionar en la política, un valor que mantiene firme dentro de sus convicciones. Fiel creyente en el diálogo como un mecanismo para beneficiar a la sociedad jalisciense, hoy coloca su mirada en el futuro y lanza un vistazo a los desafíos que vienen para nuestro Estado.

-Dada su formación en Derecho y Administración Pública, así como su doctorado en Ciencia Política, ¿cómo crees que estas habilidades te han ayudado en su papel como legisladora y defensora de la comunidad?

-Es importante tener en cuenta que el tener conocimiento de las leyes te hace actuar en consecuencia de las mismas. Es por ello que mi conocimiento en ellas me hizo consciente de las áreas de oportunidades y el poder que tienen para ayudar a las personas.



-Ser la primera mujer en coordinar la bancada de Morena es significativo. ¿Cómo ha influido esta experiencia en su perspectiva y en el enfoque hacia la política?

-Ser la primera mujer en coordinar la bancada de Morena en Jalisco fue un paso enorme en mi carrera, del cual me siento orgullosa, porque se pudo poner al servicio de la sociedad.

Sin embargo, en la actualidad la brecha que existe sigue siendo preocupante. Los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo.

Por lo tanto, la paridad de género en la política todavía está lejos de ser alcanzada, aunque hoy en día se reconoce la importancia de la mujer en la vida política, su participación en la toma de decisiones desde los cargos de elección popular, fortalecen la democracia y a la sociedad en general.

-Sus iniciativas estuvieron centradas en temas sociales, como la reconstrucción de seno gratuito y la jubilación digna para el personal de alto riesgo. ¿Cuáles son sus motivaciones detrás de cada propuesta y cómo cree que impactaron en la sociedad?

-Estoy convencida, que desde un cargo público se puede apoyar a los sectores que han estado olvidados. Es por ello que siempre estuve consciente que se debe de actuar en apoyo a temas tan sensibles y poco visibles, como es el cáncer de mama que no distingue ni edad ni estatus social. Ya que he vivido en carne propia el tener una familiar con esta enfermedad y las consecuencias después de ser mutiladas y no tener una opción para poder continuar después de pasar por este calvario y no sentirse completas.

Con el tema del Personal de Alto Riesgo, de la misma manera es un tema al que pocos voltean a ver porque al parecer son invisibles, y lo sé porque soy hija de un policía, crecí entre la incertidumbre de ver que mi padre salía de casa pero no saber si regresaba, y poder apoyarlos a tener 5 años más de vida y tranquilidad para ellos son la gloria, es por ello que quise ayudar a que fuera una realidad y lo más importante un reconocimiento para ellos.



-Respecto a la iniciativa de contar con traductores de lengua de señas mexicanas durante las sesiones del Congreso del Estado. ¿Cuál fue la importancia de este logro? ¿Cómo planea abordar la inclusión y la accesibilidad en el ámbito político y social más allá del Congreso?

-El logro más importante fue el poder ser parte de una Ley que ayude a las personas para poder entender lo que ven y que hoy son parte de esas políticas públicas.

Deseo seguir trabajando para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo.

- ¿Cuáles son tus objetivos y metas para la Secretaría de Mujeres de Morena Jalisco? ¿Cómo planea abordar los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el Estado?

Es seguir capacitando a las mujeres en temas de interés para la vida política y cotidiana.

Así como crear lazos con instituciones, colectivos y grupos para empatar el apoyo a niñas y mujeres en todo el Estado.

- ¿Usted pretende seguir ayudando a la gente en el municipio de Tlaquepaque, donde creció. ¿Cómo planea mantener este compromiso con la comunidad y cuáles son las áreas prioritarias que pretende abordar?

-Así es. Mi prioridad son todos los habitantes y grupos más vulnerables de Tlaquepaque. El recorrer todo el Municipio me ha hecho ser más consciente de las necesidades y las áreas de oportunidad que existen. Mi compromiso siempre será con la gente.

- Al respecto, ¿Cuáles son las principales carencias que detecta en Tlaquepaque?

-Tlaquepaque carece de un buen gobierno que le brinde rumbo al Municipio y por ende otorgue todos los servicios básicos.

Pendientes

Mucho se ha hecho, pero mucho hay todavía por emprender, explica Erika Pérez. Reconoce la diputada que algunos de los pendientes que quedaron en el Congreso del Estado son:

El tema de la jubilación digna para el personal de alto riesgo de 30 a 25 años.

Que la cirugía para el linfedema fuera gratis.

Guarderías 24 horas para el sector policial fuera una realidad.

Apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad para que el transporte (como el Sitren, Macrobús y el Tren Ligero) sean gratuitos.

Fuente de inspiración

Erika Pérez explica que si hay una figura de la política que admira por su congruencia y dedicación al servicio público, ese es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explica que lo anterior se debe a que “su filosofía de dignificar la política, es un gran ejemplo para mí, el simple hecho de ver por el pueblo, ayudar y hacer este gobierno tan diferente a lo que estaba acostumbrado y viviendo México”.

Erika recuerda que una de las frases que rige su vida es que “el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Saber más

Pendientes

Sus aportaciones conquistadas desde la bancada de Morena:

La defensa de los temas sociales más sensibles como el agua, los derechos humanos, los desaparecidos.

Denuncias contra la corrupción del Hospital Ángel Leaño, el fraude con el dengue y, también, de A Toda Máquina.

Defendimos y visibilizamos los temas de extinción de uno de los institutos más importantes como el de la Mujer que pasó a ser de cuarta y no darle el lugar que debería.

En conjunto representamos un trabajo a favor de las y los jaliscienses, pues fuimos la única voz que se pronunciaba en contra de los intereses de un partido gobernante que todo lo llevó a la realización de sus propios intereses.

Denunciamos siempre las cuentas públicas que venían con cargos de la Auditoría Superior del Estado.

Defendimos los presupuestos del Estado, de cada año. Buscando la justa distribución a los municipios.

Participamos responsablemente en las glosas, señalando las irregularidades que encontramos.

CT