Claudia Delgadillo González (1972) encontró en la política una forma para transformar su vida, la de su familia y sobre todo, la de su comunidad. Explica que ha sido la honestidad y la entrega de resultados sus principales cartas de presentación. Es por eso que ha venido compartiendo su experiencia con la gente y, asegura, lo ha hecho sobre todo, sirviéndole.

Da cuenta de un amplio recorrido liderando causas sociales, primero en la Colonia Independencia, de donde es oriunda, y luego en sus distintos cargos en el servicio público, donde ha sido diputada, regidora y encargada del Desarrollo Social en el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara.

Claudia Delgadillo apuesta por recorrer las calles y tener cercanía con la gente, esa es su fortaleza y uno de los principales motivos por los cuales milita en Morena, donde encontró eco de su forma de trabajo: “gastar las suelas”, asegura, para conocer lo que sucede a las personas y trabajar en la resolución de sus problemas, esa es su principal atributo, señala.

Es egresada de la Secundaria 20 y también de la Preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara; abogada por la misma Casa de Estudios, a la que le tiene un gran cariño, como ha manifestado en múltiples ocasiones. Madre de una hija de 21 años, “a la que saqué adelante yo solita”, asegura, ya que da cuenta de una trayectoria de más de 25 años “trabajando por causas justas”.

Ella es quien ha emprendido un camino rumbo a las elecciones de 2024 como abanderada de la Coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco (que aglutina a Morena, PT, PVEM, Hagamos y Futuro), cuenta parte de su visión y aspiración, y se perfila como una de las protagonistas de la contienda electoral.

-¿Quién es Claudia Delgadillo?

-Soy hija, madre, hermana, pero también soy abogada y soy política; tengo la convicción de que la política es la vía para que el pueblo sea libre, viva mejor y encuentre el bienestar. Lo sé porque la política ha logrado esa transformación en mí.

-Ha mencionado que es una sobreviviente, ¿de qué?

-En 2021 me detectaron cáncer. La forma en que me lo detectaron fue por casualidad, eso yo lo tomo como señal divina: tengo una misión. Por eso digo que soy sobreviviente, del cáncer y también de un trasplante de riñón. Hace 11 años mi hermano Roberto me donó uno de sus riñones, y gracias a él y su gran amor estoy aquí.

-¿Sabe cuál es esa misión?

-Sé que tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para que más personas superen adversidades y vivan mejor. La política y el servicio público son vías por las cuales puedo compartir con más gente: en conjunto, tejiendo redes de apoyo, ayudándonos mutuamente.

-¿Eso también aplica para la Cuarta Transformación?

-La Cuarta Transformación es el proyecto social y político más importante del México moderno y hace falta que un Estado tan importante como Jalisco se sume y aporte todo el potencial de su gente, de su conocimiento, de su fuerza productiva, pero sobre todo que la gente que ha estado marginada y abandonada, toda esa gente que el actual Gobierno del Estado ni siquiera voltea a ver, reciba los beneficios que genera este gran movimiento.

Al ir en total coordinación con la Dra. Claudia Sheinbaum, quien será la próxima Presidenta de México, es lo mejor para Jalisco, pues se alinea el proyecto estatal con el nacional.

-¿Y la gente quiere esa vía?

-¡Por supuesto! La gente, el pueblo, quiere vivir mejor, quiere vivir en paz. Eso lo sé, porque camino las calles, recorro las colonias, los barrios, las rancherías. Mis propuestas saldrán siempre de lo que la gente me dice, de lo que necesita. Así debe ser el servicio público.

Yo no soy funcionaria, soy servidora pública. Cuando conocí a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, supe que mi lugar estaba junto a él, para seguir haciendo lo que me gusta: trabajar en el territorio con el pueblo.

-¿Cómo implementará esa idea en Jalisco?

-El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la ruta y Jalisco es clave para que México logre esta transformación. ¿Cómo? Primero procurando que haya piso más parejo: “Por el bien de todos, primero los pobres”, así lo ha dicho el Presidente y es algo que me queda claro, lo comprobé de manera directa cuando fui Secretaria de Desarrollo Social.

El apoyo que recibe la gente transforma su vida para bien. Ese es un primer paso, luego esa dinámica de desarrollo, más igualitario y equitativo, es la fundamental para que impacte la vida pública de nuestro Estado y desde el gobierno vamos a poner el ejemplo.

-Entonces, ¿cuál es el reto más grande que tiene Jalisco?

-El reto más grande es lograr la paz y la justicia social. Que entendamos que a Jalisco le va a ir mejor si caminamos juntos con el Gobierno federal, porque es un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Hoy más que nunca nos hace sentido lo que dice el Presidente: “No más gobierno rico con pueblo pobre”. Necesitamos que las autoridades, sus recursos y su talento sea para beneficiar a la gente, no para beneficiar a algunos cuantos, que hacen negocios privados con dinero público.

-¿Cómo ve a Jalisco para 2030?

-Tengo la plena confianza en que habremos aportado grandes cambios para la transformación de nuestro Estado. Jalisco será aún más importante como motor económico del país, consolidado como el mayor productor agroalimentario, con fuerza productiva, tecnológica y en educación. La gente trabajando y en un clima de paz social. Así lo veo, porque por ello vamos a trabajar.

La clave

¿Por qué quiere ser gobernadora?

Claudia Delgadillo afirma que “quiero ser gobernadora porque, si he podido ayudar a tantas personas en estos años, imagínate a cuántas más podría ayudar desde ahí. Quiero ser gobernadora porque sé cómo hacerlo, porque conozco las necesidades del pueblo, las he vivido y las he palpado, nadie me lo cuenta. Además, he podido superar esas adversidades y quiero que más gente también supere sus problemas y viva mejor. Quiero que así sea en todo Jalisco”.

“Déjenme decirles que con Claudia Sheinbaum no solo compartimos el nombre; compartimos sueños, compartimos aspiraciones y compartimos un proyecto de un mejor país y un mejor Estado”.

