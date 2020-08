Mitad de aspirantes a prepa no han completado trámite de ingreso

La mitad de aspirantes del Sistema de Educación Medio Superior (SEMS) no han completado su trámite de ingreso, así lo informó la Universidad de Guadalajara (UdeG). Ante esto, el rector universitario Ricardo Villanueva enfatizó que “es necesario que los alumnos terminen su trámite de inscripción, si no completan su documentación no pueden ser incluidos en el dictamen de admisión”.

Los aspirantes tienen hasta el 21 de agosto para ingresar su documentación al portal www.aspirantes.sems.udg.mx. “Esta es la primera vez que se hace la entrega de documentación de manera virtual, los invitamos a que no lo dejen al último” reiteró el rector.

Por su parte Roberto Rivas Montiel, coordinador de Control Escolar explicó que “se detectó que muchas escuelas, por motivos de la pandemia, no han podido expedir la certificación de estudios y por ser una situación extraordinaria, estaremos recibiendo constancias de estudio”. Los alumnos deberán entregar constancias de estudios que sean emitidas por su escuela de origen, en papel membretado y que indique promedio final, nombre del estudiante y que nivel de educación culminó.

Rivas explicó que “esos estudiantes están obligados a después entregar el certificado de estudios, de lo contrario tendrán que ser dados de baja y hay que tener mucho cuidado que la constancia presentada tenga el promedio del certificado, porque de lo contrario también tendrá que ser dado de baja”.

La fecha de dictamen para bachilleratos será el 2 de septiembre, ese día, se publicarán los alumnos que ingresaron a la preparatoria en el calendario 2020-B y en el calendario 2021-A. Los estudiantes que ingresen en el calendario A, deberán estar pendientes de su correo electrónico, pues SEMS realizará contenidos de regulación previo a su ingreso al bachillerato.

NR