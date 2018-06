Miguel Castro encabezará un Gobierno “eficiente y responsable”

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso, afirmó que, de ganar la elección el 1 de julio, cambiará “la forma de hacer Gobierno”.

Según su equipo, el abanderado tricolor asumió el compromiso de ofrecer “respuestas y soluciones” a los problemas de la sociedad durante su campaña.

“Queremos un Jalisco y un país que no mueva todo lo bueno, y que cambiemos todas las cosas que la gente quiere y demanda que debemos cambiar. Hay muchos temas que me preocupan y me comprometo a trabajar con ustedes: más salud, medicamentos, educación y seguridad”, expuso.

Miguel Castro visitó el municipio de Cocula. Prometió a sus habitantes regresar después de la elección del 1 de julio, “ya como gobernador”, y “comenzar a trabajar de manera inmediata en la solución de las necesidades de la gente en este municipio”.