Mi Vacuna Jalisco: Trillizas son de las primeras pequeñas en vacunarse contra el COVID

Guadalupe, Romina y Camila tienen 11 años, son trillizas y ellas fueron de las primeras niñas en ser vacunadas este viernes contra COVID-19 en el módulo del Auditorio Benito Juárez.

Guadalupe Flores, su mamá, llegó puntual a su cita a las 10:00 de la mañana, la cual, dijo, no le fue complicado obtener, pues estuvo "cazando" la apertura de la plataforma estatal desde temprana hora.

Para Guadalupe fue un gusto que por fin, luego de dos años de pandemia por el COVID, se pueda vacunar a los menores de entre cinco y 11 años, pues también corren el riesgo de enfermar, como le ocurrió a ella hace un año.

"A mí me dio COVID, por eso ya quería que las vacunaran. Me fue muy mal, yo padezco asma y se me complicó. Ellas estuvieron aisladas casi todo el tiempo en su cuarto, con todas las medidas de precaución y no se enfermaron. Si se enferma una, se enferman las tres", contó Guadalupe.

Aunque un poco nerviosas, las tres niñas se dijeron contentas de recibir la vacuna para no enfermar de COVID-19, pero saben que es importante hacerlo para evitar que los contagios sigan creciendo.

Alfonso también lleva a sus gemelos para protegerlos contra el COVID

Alfonso Zárate y su esposa también acudieron esta mañana a llevar a sus gemelos Alejandro y Sebastián, de siete años, a recibir la vacuna contra el COVID-19.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Ellos llegaron poco antes de las 10:30 horas, aunque la plataforma no les dio la cita a la misma hora, pero sí el mismo día, y se formaron para pasar al Auditorio donde se les aplicaría la dosis pediátrica del laboratorio Pfizer BioNtech contra el virus.

"Es importante vacunarlos porque estamos en medio de una pandemia, necesitamos la prevención"

"Es importante vacunarlos porque estamos en medio de una pandemia, necesitamos la prevención, necesitamos todos mitigar esto y obviamente minimizar el riesgo hacia nuestros hijos. La vacunación es parte de todos y esto es para protegernos, cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, que son los más importantes", señaló.

Alfonso contó también que habitualmente salen de paseo durante el periodo vacacional de verano, por lo que una vez que sus pequeños estén inmunizados, se sentirán un poco más seguros de poder disfrutar su salida.

Alejandro y Sebastián también mencionaron estar nerviosos antes de pasar, pero acompañados de sus papás se dijeron contentos de poderse vacunar para tener menos riesgo de enfermar de nuevo de COVID, pues no les gustó haber tenido malestares y temperatura con esta enfermedad.

"Estaban muy bien organizados y muy atentos con los niños"

Judith Coss acudió esta mañana al Auditorio Benito Juárez a vacunar a su niña Lia, quien tiene una discapacidad que la mantiene en una silla de ruedas.

La mujer se dijo sorprendida de la agilidad para llevar el proceso y la atención que las personas encargadas de la vacunación de menores de entre cinco a 11 años tuvieron con su hija y con las y los niños en general.

"Fue rápido, estaban muy bien organizados la verdad, y muy atentos con los niños. Tienen muy bonito decorado, con globos de colores. Creo que es muy importante que acudamos a vacunar a nuestros niños porque ahorita ellos son los que corren el riesgo, y más para los chiquitos, y más con los niños con discapacidad, que no sabemos cómo el virus actúe con ellos", manifestó Judith, quien señaló, nunca han tenido la enfermedad en los dos años de la pandemia gracias a los cuidados y las medidas sanitarias que han tenido.

Se manifiestan antivacunas

Un grupo de cuatro mujeres "antivacunas" acudió a las instalaciones del Auditorio Benito Juárez a manifestarse en contra de la vacunación de las niñas y los niños contra el COVID-19, argumentando que se trata de una "vacuna experimental", pese a diversos estudios publicados a nivel internacional que avalan su uso y protección contra el virus.

EL INFORMADOR / G. Gallo

Padres y madres que se encontraban en el lugar comenzaron a abuchearles y pedirles que se retiraran, pues dijeron "estaban asustando a las y los menores que serían inmunizados", hasta que las mujeres decidieron guardar su lona y retirarse del lugar.

Agotan citas en 24 horas

Apenas el lunes abrió la plataforma estatal para la vacunación de niñas y niños de entre cinco a 11 años y en solo 24 horas las citas ya se habían agotado.

Fue el sábado 25 de junio cuando la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó sobre la llegada de las primeras 132 mil vacunas pediátricas destinadas a la inmunización de menores contra el COVID-19, que serían aplicadas al mismo número de menores a partir del próximo viernes 8 de julio.

Sin embargo, será una vez que estas dosis terminen de ser aplicadas, y hasta que arriben nuevas vacunas a nuestra Entidad, que vuelva a abrir la plataforma para la emisión de citas para la inmunización de este sector etario.

GC