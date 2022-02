Hace más de un año que comenzaron a aplicarse las primeras vacunas contra el COVID en Jalisco. En el Estado el proceso se realiza mediante un modelo de citas, lo que permite agilizar la inmunización y evitar esperas innecesarias.

El Gobierno estatal es el encargado de anunciar, mediante la Secretaría de Salud Jalisco, cuándo se abren nuevas jornadas de vacunación, para que el sector de la población al que le corresponde la aplicación del biológico pueda registrarse en la plataforma oficial y obtener una cita para acudir.

Sin embargo, aunque se han aplicado casi 10 millones de vacunas en el Estado, existen algunos errores comunes que pueden ocurrirte al momento de obtener la cita. Aquí te decimos cuáles son para que puedas evitar que te sucedan o que sepas qué hacer cuando ocurran.

¿Cuál es la página para sacar la cita de vacuna en Jalisco?

https://vacunacion.jalisco.gob.mx/

En esa misma página también puedes ver las jornadas que hay disponibles actualmente.

¿Cuáles son los errores más comunes al sacar la cita de vacunación?

1.- Que tu CURP marque error en el sistema

Quizá al ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) la plataforma te marque un error y no te deje continuar. Para tratar de evitarlo, puedes cotejarla con un documento oficial antes de comenzar el registro.

2.- No hay citas disponibles para tu edad

Probablemente te enteraste de la apertura de una jornada para tu sector, pero cuando ingresas ya no está activa. Lo anterior puede suceder porque en ocasiones se asignan los horarios para las personas según las dosis disponibles. Pero no te preocupes, la apertura de citas es constante y la autoridad invita a que estés atento a jornadas vigentes en las redes oficiales de Secretaría de Salud o en gobjal.mx/VacunacionJalisco

3.- El sistema sólo te da opción de segunda dosis y buscas la primera

Quizá la razón de este error es que pudiste haberte registrado en otro momento para la primera dosis y no asististe a la cita, lo que marcó un desfase en tu información. La recomendación es comunicarte a la línea de la Secretaría de Salud Jalisco 33-3823-3220 para restablecer tu registro y poder hacer la cita.

4.- No te aparece la opción para imprimir tu QR de cita

Si ya ingresaste tus datos, pero la plataforma no da opción para obtener tu código QR de la cita, se recomienda que borres el caché y las cookies de tu computadora e ingreses más tarde al sistema con tu CURP, así te dará la opción para imprimir tu QR.

5.- La marca de vacuna para tu segunda dosis no coincide con la primera

Si el sistema no te da opción para aplicarte la segunda dosis de la vacuna del mismo laboratorio de la primera que recibiste, es porque no hay campaña vigente de la marca que necesitas, por lo que debes esperar a la jornada que te corresponde. En el caso del refuerzo, la vacuna que recibas puede ser de cualquier laboratorio, independientemente de cuáles fueron las primeras dos.

6.- No puedo cancelar mi cita en la plataforma

Si la plataforma no te da opción para la cancelación de tu cita para tu vacuna contra el COVID, no te preocupes, pues es un error generalizado en la página. Aunque te da la instrucción en un video sobre cómo cancelarla mediante la página, esa opción no se encuentra habilitada. La solución es llamar a la línea COVID para que un operador te apoye a cancelarla al número 33-3823-3220 para que puedas reprogramarla después.