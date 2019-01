“México camina hacia la tierra de lo ‘incógnito’”: Denise Dresser

Como un panorama de “incertidumbre”, en el que el ciudadano tiene la responsabilidad de cuestionar y exigir cuentas claras, fue como la politóloga Denise Dresser compartió su visión sobre el futuro de México ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

La politóloga expresó sus preocupaciones durante el segundo día de actividades de Intermoda, en la charla “Perspectivas políticas y económicas”, en la que se enfocó en los contrastes que encuentra en el actual gobierno de López Obrador y los pendientes que deja la administración de Enrique Peña Nieto.

“La palabra que describe este contexto en este momento, porque las calificadoras, bancos y analistas financieros coinciden en su apreciación de que la economía mexicana no crecerá en 2%, la palabra es incertidumbre, incertidumbre a las reglas, objetivos, la capacidad de operación de este gobierno y atraer inversión extranjera (…) no podemos sobrevivir como país simplemente porque el gobierno de México no tiene los recursos suficientes para echar a andar la economía, requiere inversión privada y extranjera”.

Dresser también se enfocó en la importancia de las redes sociales ante los diversos contextos y conflictos que enfrenta México y cómo las falsas alarmas o información no verificada solo alteran y crean pánico en la sociedad.