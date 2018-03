Mexicanos Primero pide cinco acciones para mejorar educación

Ante el panorama de nuevas próximas elecciones con una reforma educativa de 2013 que aún representa desafíos y tiene omisiones, la organización ciudadana Mexicanos Primero nacional presentó el estudio "La escuela que queremos", el cual propone cinco acciones principales para incidir en una verdadera transformación. En el Estado impulsan el proyecto "Jalisco Educado", el cual mostrarán a los principales candidatos a la gubernatura.

Tras analizar 16 políticas públicas, Mexicanos Primero hablo de mejorar la educación mediante cinco ejes: consolidar capacidades de maestros, maestras y directivos; resolver los espacios de participación entre pares; crear normas y reglamentos efectivos para depuración de nómina docente; rediseñar la evaluación de alumnos y reajustar las prioridades en el uso de recursos.

El columnista de esta casa editorial, Diego Petersen Farah, manifestó que pensar la reforma educativa desde el centro ha sido un grave problema. "No digo que no sirva, sino que se quedó a un nivel estrictamente laboral. Monterrey no necesita lo mismo que Chiapas. Debemos aceptar que partimos de realidades distintas y que la inversión tiene que cambiar radicalmente".

LS