Beto Maldonado busca crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo

El diputado federal de Morena por Jalisco, Alberto “Beto” Maldonado, plantea una iniciativa para la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

El legislador, también coordinador de los diputados de Morena por Jalisco en la Cámara de Diputados, propuso la iniciativa el pasado 8 de octubre de 2025. En ella se plantea reformar y adicionar el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de ampliar los alcances institucionales en la protección efectiva de los derechos humanos.

Te puede interesar: Detienen a presunta reclutadora en Tala; la vinculan al caso del rancho Izaguirre

La propuesta busca modificar la denominación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, con el objetivo de garantizar pluralismo, inclusión y paridad de género en su integración, así como fortalecer el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos.

Uno de los cambios centrales que propone el diputado es dotar al organismo garante de herramientas para que sus resoluciones o recomendaciones sean vinculatorias. “Se está planteando también nuevas herramientas para que tenga más peso una recomendación. A diferencia del modelo anterior que se basa en la emisión de recomendaciones no obligatorias, la reforma que proponemos otorga a la Defensoría la facultad de emitir resoluciones públicas de carácter vinculatorio”, explicó.

La medida establece que, en caso de que alguna resolución de la nueva Defensoría sea incumplida por las dependencias señaladas, estas puedan ser sancionadas mediante un procedimiento de inejecución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, señaló, “se fortalece la exigibilidad de los derechos humanos y la reparación del daño”.

La iniciativa también contempla que, si una autoridad no cumple con una resolución vinculante, la Defensoría podrá solicitar a la Suprema Corte que declare la inejecución. Si se acredita un incumplimiento injustificado, la Corte podrá imponer sanciones administrativas e incluso promover la destitución del servidor público responsable, con lo que se dotaría de fuerza jurídica a las resoluciones y se evitaría que queden sin efecto.

Maldonado explicó que la falta de reparación del daño es una queja recurrente por parte de terceros, del sector empresarial y de sectores conservadores.

Entre otros puntos, la propuesta establece periodos de cinco años sin posibilidad de reelección para sus titulares, así como el fortalecimiento de los mecanismos de atención y resolución de quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos o autoridades federales.

Asimismo, plantea reforzar la autonomía de la Defensoría ante críticas de organismos ciudadanos defensores de derechos humanos hacia la CNDH, relacionadas con la falta de garantías y defensa ante violaciones. La intención es consolidarla como un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

También puedes leer: Resguardan a cinco menores por presunto maltrato en Tlaquepaque

De igual forma, se impulsaría su independencia real para proteger eficazmente los derechos de las víctimas y supervisar las acciones de las instituciones del Estado sin interferencias políticas o de otros poderes, a fin de que actúe con imparcialidad frente a posibles violaciones cometidas por autoridades públicas.

Beto Maldonado reconoció que existen reformas prioritarias que se discutirán en la Cámara de Diputados durante el actual periodo de sesiones, como la iniciativa para establecer la jornada laboral de 40 horas o la reforma electoral que aún no ha sido enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

