Fuga de gas provoca explosión en Zapopan; daña veintena de locales en una plaza

Una explosión provocada por una fuga de gas se registró la tarde de este sábado en una pequeña plaza comercial ubicada en la colonia Colli Urbano de Zapopan.

Los hechos fueron reportados en la llamada Plaza María Isabel, que se ubica sobre la avenida Patria, entre las calles Volcán Vesubio y Volcán Quinceo, en la colonia mencionada.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendió el reporte de una fuga de gas y se dirigió al sitio señalado. Durante el traslado, se registró la explosión, por lo que los elementos procedieron a intervenir y brindar atención en el lugar del incidente.

Víctor Hugo Peña Ávila, comandante de Bomberos de Zapopan, explica que hubo una afectación de 50 a 60 metros a la redonda dentro de la misma plaza, generando una afectación de entre 20 a 22 locales.

“Se podría deber a la explosión de gas LP. No podemos afirmar dónde se generó o el punto exacto de dónde fue la fuga y por ende, la explosión, pero sí tenemos un radio de afectación de aproximadamente de 50 a 60 metros a la redonda”.

El bombero detalló que un negocio de yoga presenta importante daño estructural, por lo que deberá ser revisado por personal de Gestión de Riesgos.

También se informó que dos viviendas que se ubican frente al negocio de yoga tuvieron algunos daños, principalmente en cristales y vidrios, al igual que una camioneta ubicada en la zona.

Los elementos de bomberos determinarán, según los análisis y peritajes, si hay más daños estructurales para determinar si los sitios son habitables.

YC