El proyecto de concesionar por ocho años la terraza del Mercado Corona ha sido aprobado. El ayuntamiento de Guadalajara percibirá un total 230 mil pesos mensuales, mismos que serán destinados para la rehabilitación del mercado.

El municipio prevé darle al quinto piso de este inmueble una vocación turística a un espacio que estaba en el abandono y que cuenta con las características para ser utilizado más allá de oficinas administrativas o restaurantes.

El alcalde Pablo Lemus informó recientemente que la terraza del Mercado “General Ramón Corona” tiene una vista panorámica que podría resultar atractiva para eventos de carácter privado, sesiones fotográficas e incluso fiestas, pues los vitrales ofrecen ya vista a la Catedral Metropolitana.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

¿Qué opinan los tapatíos?

La convocatoria será lanzada después del primer puente de mayo y se espera que para la segunda quincena del mes ya haya quien ocupe el espacio, pero mientras eso acontece así opinaron locatarios y tapatíos sobre el próximo uso.

"Si es para beneficio del mercado esta bien, creo es una buena idea usar el espacio y si el dinero es para el mantenimiento del mercado pues esta mejor, nos hacen falta muchas cosas", comentó Marilú Luna, locatarios.

"Pues ojalá, porque en este nivel que es el primero ocupan rampas, y nosotros pagamos placas, licencias, y otras cosas y nada se ha invertido con ese recurso, ellos tendrán sus razones, pero si lo que quieren es usar el dinero de la terraza para el mercado, pues ojalá en verdad caiga el recurso", dijo Iveth

"Necesitamos seguridad, vigilancia, una vez habían botes de basura, pero los retiraron porque no había para pagarles a los de limpieza, eso me dijeron, espero que si van a confeccionar el espacio, pues en verdad el dinero se use para lo que de verdad se necesita, que se haga bien con transparencia, que se dejen las cosas claras y que en verdad se invierta dentro del mercado", expresó Casandra.

Los locatarios comentaron que aunque el espacio puede aprovecharse les gustaría que los involucren en los planes y piden que el recurso se invierta de forma transparente.