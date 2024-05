Jaliscienses se manifestaron en la plaza Liberación del centro de Guadalajara, contra las políticas públicas que ejecutó el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su sexenio.

Las asociaciones que convocaron a la denominada “Marea Rosa” en Jalisco fueron, el Consejo Cívico Ciudadano, Foro Plural Jalisco, Xiudadanos MX, Sí por México, Confío en México, Frente Cívico Nacional, entre otras 80 asociaciones del estado.

Desde las 9 y media arribaron vestidos de rosa o con detalles rosas, los primeros manifestantes del Área Metropolitana de Guadalajara, llegaron en tren, camión, automóviles y bicicletas, con sombreros, sombrillas y bancos pero también con banderas de México y consignas contra el lopezobradorismo.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Las consignas rezaban “México Libre”, Tú defiendes a tu narcogobierno con tus garras, yo defiendo a México con Valor y Corazón”, “Morena el cáncer de México”, “Despierta México” y “Mi voz y mi voto se respeta”. Conforme pasaba el tiempo, la Plaza Liberación se llenaba más con blusas y camisas rosas. A pesar del aumento de temperatura, las personas se iban concentrando frente al escenario colocado por las asociaciones convocantes.

A las 10 y media comenzó el espectáculo con la cantante Marisa Carranza, siguió el mariachi Plata Real para amenizar quienes al mismo tiempo veían la transmisión en vivo de la manifestación realizada en la CDMX, encabezada por Xochitl Gálvez. A las 11:00 en punto representantes de varios sectores expresaron su inconformidad con el gobierno federal actual.

Cuando dieron las 11:20 horas en las diferentes plazas del país se conectaron a la transmisión en vivo del Zócalo capitalismo, desde donde escucharon el mensaje de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien aseguró estar dando la batalla “para defender tres valores fundamentales: vida, verdad, y libertad”.

Al momento en el que Xochitl hablaba, alguna personas escuchaban atentas, otras gritaban apoyando a la candidata, “estamos contigo” eran algunas de los grupos que los asistentes dejaban salir en las pausas de la oradora.

El momento en el las personas en su totalidad se emocionaron y comenzaron a ondear las banderas de México, fue cuando la candidata les expresó de manera firme el para qué llegar a la presidencia: “Para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir” finalizó Gálvez.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Los organizadores de la “Marea Rosa” promovieron las manifestación en el centro de Guadalajara para que las personas candidatas de la operación, sintieran el acompañamiento de los mexicanos, “para mostrar al Obradorato que no logró amedrentarnos, que no logró desesperanzarnos y estamos más fuertes que nunca”, y para que quienes aún no deciden su voto se den cuenta de la fuerza opositora del país y puedan decidir con más información.

Cuando las personas se fueron, entre todos se organizaron para recoger la basura generada y dejar la plaza limpia y poco a poco se fueron retirando.

FS