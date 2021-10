Más de 10 días sin saber de Andrea Lizeth, desaparecida en Tlaquepaque

Andrea Lizeth Vega Muñoz de 21 años desapareció la noche del 20 de septiembre luego de salir de trabajar de una tienda de ropa de la plaza comercial Centro Sur, en Tlaquepaque, la última vez que su madre tuvo comunicación con ella fue a las 22:10 horas del día mencionado, su familia pide que regrese a su casa para que pueda estar con su hijo de 4 años.

Su mamá, Blanca Muñoz Barrios, se encuentra desesperada por localizarla y demanda a las autoridades localizarla o que den más pistas de su paradero, también que quien o quienes se encuentran con ella la dejen volver a su hogar en San Agustín, en Tlajomulco, que era hacia donde se dirigía luego de salir de laborar.

“Simplemente, yo no voy a ir en contra de nadie, lo único que quiero es que me regresen a mi hija, y que la dejen regresar a casa, que su hijo la necesita”, dijo.

La señora Muñoz Barrios describió a este medio de comunicación que la noche del lunes había salido Andrea Lizeth aproximadamente a las 21:30 horas de hacer el corte de caja del local comercial de la que ella es empleada, a las 22:10 horas se contactó con ella mientras viajaba en un vehículo de plataforma, había llegado a un punto cercano a su hogar afuera de una tienda de convencía, la progenitora escuchó que Andrea dialogó con el chofer quien le estaba cobrando el viaje, accedió y le solicitó que cerrara el viaje en una cantidad en efectivo, en ningún momento la sintió nerviosa.

Pasaron los minutos y la madre de Andrea ya no pudo tener comunicación con ella. Al insistir los mensajes no llegaban, las llamadas a su número celular iban directo al buzón de voz, la preocupación siguió y a las 13:00 horas del martes 21 tomó documentos de su hija e interpuso una denuncia por desaparición, la cual quedó registrada comoc la carpeta de investigación 28320-2021.

En cuanto a los rasgos físicos de Andrea, su tono de piel es blanco, es de complexión delgada y estatura baja. La noche que desapareció Andrea vestía mallas en color negro, un suéter tejido color café tipo blusón y zapatos cerrados en color negro; otra de sus señas particulares es un tatuaje de una serpiente con flores en un costillar.

El novio de Andrea Lizeth se encuentra en la Ciudad de México trabajando, y se comunica con la señora Blanca desde las primeras horas que no se supo nada de ella.

Por otra parte, Blanca Muñoz dijo que ha estado en constante comunicación con la Fiscalía del Estado, pero que no observa avances significativos en las investigaciones.

“Me ha dicho que aún no se han acercado a Uber porque dicen que no tenían el oficio, y de hecho el lunes les hablé y les dije qué avances me tienes de mi hija, ya son varios días y no me tienes ninguna respuesta; hasta ahora no me han dicho nada”, destacó.

Si posee información que pueda servir para localizar a Andrea Lizeth Vega Muñoz, favor de llamar a la Comisión de Búsquedas de Personas del Estado de Jalisco, al teléfono 33 3145 6314, o escribir al correo electrónico: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.

