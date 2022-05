Mariguana: Colectivos en Guadalajara piden la legalización de la cannabis

“Derechos humanos para los mariguanos”, era la consigna que diversos colectivos gritaban este primer sábado de mayo en la Marcha Mundial de la Mariguana que se desarrolló en las calles del Centro de Guadalajara. Los manifestantes pidieron la no criminalización de los consumidores y la regulación de la yerba que aún está pendiente de aprobación por el Senado.

Alrededor de 100 personas marcharon por toda avenida Vallarta, en la colonia Americana. El evento comenzó alrededor de las 17:00 horas y terminó dos horas después en el Congreso Local de Jalisco, todo en un ambiente pacífico.

Cada primer sábado de mayo, en todo el mundo se congregan colectivos a favor del consumo lúdico y medicinal de la cannabis.

Los integrantes de los colectivos que se reunieron en Guadalajara gritaban la consigna: “No más nicotina, la hierba es medicina”, y todos al unísono pedían la legalización.

Entre los colectivos que participaron estuvieron 4:20 Guadalajara y La Dosis, entre otros.

Manuel Chávez, uno de los líderes del colectivo 4:20 Guadalajara, señaló que lo que ellos piden es la legalización para el uso medicinal, y que en su caso personal le ha servido para tratar diferentes enfermedades.

“Estamos marchando en pro de la legalización de la mariguana, porque no solamente es el uso lúdico como piensa la gente, mi esposa y yo lo utilizamos de manera medicinal. Yo soy pensionado por la Policía de Guadalajara, teniente retirado, y la verdad a mí me ha ayudado muchísimo para todas las enfermedades y todo lo que me gané colaborando para el Gobierno de Guadalajara”, señaló el consumidor en redes sociales.

Recientemente, el Senado de la República invisibilizó la regulación del consumo y venta de la mariguana, a la que tenía que dar luz verde desde febrero pasado luego de que los legisladores destacaran de aprobar al finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones, el cual se clausuró el pasado 28 de abril.

De acuerdo con las modificaciones propuestas de la Ley General de Salud relacionada a la despenalización del uso lúdico de la mariguana, se mantendrá el delito de posesión simple.

En el último dictamen para su regulación, se precisa que la posesión simple de más de 200 gramos y menos de 28 kilos se sancionará con una pena de 10 meses a tres años de prisión y hasta 80 días de multa.

La posesión con fines de comercio o suministro de más de 200 gramos y menos de 28 kilos se considera una pena de tres a seis años de prisión y de 80 a 300 días multa; mientras que por el comercio o el suministro de más de 200 de gramos y menos de 28 kilos se sancionará con cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

JM