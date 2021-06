Marchan en Guadalajara en contra del desabasto de medicamentos contra el cáncer

Luego de las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, en las cuales aseguró que no había desabasto de medicamentos contra el cáncer y que quienes así lo señalaban intentaban provocar un golpe de Estado, decenas de familias y pacientes con cáncer, así como asociaciones civiles, llevaron a cabo una marcha “para demostrar que el desabasto es real”.

Salieron de la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara y caminaron por la avenida Vallarta hacia la Glorieta Minerva, en medio de protestas como “la salud es un derecho, no un privilegio” y “El pueblo unido jamás será vencido”.

“Lo que hoy nos importa es que la gente tenga medicamentos, si los van a correr o no los van a correr o van a renunciar, no nos importa. La gente debe tener sus medicamentos”, expresó Alex Barbosa, fundador de la asociación Nariz Roja.

Añadió que hasta el momento se han invertido alrededor de 25 millones de pesos, entre el Gobierno de Jalisco y las asociaciones para la compra de medicamentos contra esta enfermedad, y adelantó que el próximo viernes se reunirá con el gobernador de Jalisco para llevar a cabo una mesa de trabajo en busca de establecer acciones para disminuir el impacto del desabasto.

“Esto no puede quedar solamente en un pliego petitorio o en una marcha. El gobernador está en toda la disposición de ayudar. Traen un tema que Insabi o no Insabi, pero nosotros apoyamos a Veracruz, a Puebla, a Tabasco y no tienen medicamento, tienen apoyos federales y no tienen medicamentos. No es un tema del Insabi y ya nos lo demostraron el viernes que estuvimos con ellos. Apenas hicieron las compras y van a llegar en un periodo de junio, julio, agosto algunas de las claves, no todas y eso pues nos hace ver el tipo de administración que están teniendo”, añadió Barbosa.

Explicó que el desabasto consiste en la escasez de al menos 19 claves que producía la empresa farmacéutica que cerró en 2019, entre las que se encuentran la Bleomicina, Vincristina, Ifosfamida y Caroplatino.

Al llegar a la Minerva, representantes de distintas asociaciones civiles que apoyan a pacientes con diferentes tipos de cáncer, desde distintas necesidades, además del abasto suficiente de medicamentos de calidad, solicitaron que se reactiven los trasplantes de órganos, que se brinden los tratamientos completos a tiempo y que se les trate con calidez, además de pedir la renuncia del subsecretario de Salud federal.

JM