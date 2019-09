Marcha por la familia confronta a colectivos

Una vez que los asistentes a la manifestación convocada por el Frente Nacional por La Familia Capítulo Jalisco llegó a la avenida Chapultepec, fueron recibidos por un grupo de representantes de colectivos feministas y a favor de la diversidad sexual.

Los colectivos formaron una valla en busca de protegerse de alguna posible agresión por parte del Frente Nacional, a su vez, personal de control de estos últimos hicieron lo mismo.

Sin embargo, durante el transcurso del posicionamiento dado por el frente a favor de las familias, algunos de sus integrantes comenzaron a agredir a los colectivos con palabras en contra de sus preferencias sexuales.

• Inicia manifestación del Frente Nacional por La Familia en Jalisco

"Esta no es su marcha, no es su momento", y "no tienen nada qué hacer aquí", fueron algunas otras consignas alzadas contra los colectivos, quienes al mismo tiempo alzaban frases a favor de la diversidad sexual y el aborto.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), durante su asistencia como observadores del derecho a la libre manifestación por parte de todos los asistentes, solicitó el apoyo de la Policía de Guadalajara con la finalidad de que evitaran que los asistentes se confrontaran de manera física.

JM