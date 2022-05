Marcha UDG: Venimos a defender el futuro educativo en Jalisco: STAUdeG

El secretario general del STAUdeG, Jesús Palafox Yáñez, enfatizó que el motivo de la megamarcha de este jueves fue defender el presente y el futuro educativo de los jóvenes en Jalisco.

“La comunidad universitaria viene a defender a los jóvenes que quieren estudiar, esta marcha es por la defensa de esta institución académica y por la dignidad de los universitarios. Además de que le queremos señalar al gobernador, que es un hombre que no respeta el estado de derecho y que es un dictador, que no respeta la división de poderes”.

El secretario del STAUdeG añadió que es indignante que el Congreso de Jalisco y el Poder Judicial obedezcan las consignas del mandatario estatal.

“Ellos se equivocan al seguir estas consignas, porque nuestra universidad es el único equilibrio que hay en Jalisco, nosotros le señalamos sus errores y todo lo que está haciendo mal, y eso al gobernador no le gusta, y por eso equivocadamente nos castiga modificando el presupuesto. No entiende qué es educación, no entiende qué es cultura, no entiende qué es salud del medio ambiente, él es un verdadero ignorante”.

Palafox Yáñez argumentó que el Gobierno de Jalisco no entiende que la UdeG se encarga solamente de formar hombres y mujeres de bien para el estado.

“Con mucho orgullo y dignidad aquí estamos, esta comunidad estudiantil tiene presencia en todo el país. Es triste que el gobernador ponga en contra de la UdeG al pueblo jalisciense, él no merece ocupar el puesto que tiene, porque se ha equivocado muchas veces y no ha respetado la ley”.

Por su parte, el secretario de actas de acuerdos del STAUdeG, Jorge Vargas Moreno, destacó que no se puede abandonar a la Universidad de Guadalajara en una situación como esta, y pidió el apoyo de la ciudadanía para que respalde a la comunidad estudiantil.

“Nuestra exigencia es recuperar el presupuesto de 140 millones de pesos que se nos arrebató, y hacer respetar la autonomía de esta universidad. No puede ser posible que un gobernador que ha endeudado al estado, que ha arrastrado el prestigio de nuestra gente, siga creyendo que sólo sus ideas cuentan”.

Sobre el presupuesto y las plazas, Vargas Moreno opinó que faltan recursos para contratar a más docentes.

“Ese presupuesto que estaba designado para nosotros, nos hace falta y por eso queremos que se nos escuche, el rector Villanueva se ha acercado con el Gobierno de Jalisco, pero nuestras demandas no son tomadas en cuenta”.

