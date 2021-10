Manuel Herrera busca combatir la desigualdad

El diputado federal, Manuel Herrera Vega, electo en el distrito 6 por el partido Movimiento Ciudadano, arrancó hace un mes sus funciones en la LXV Legislatura en San Lázaro.

Señaló en entrevista que entre sus principales propuestas está el combate a la desigualdad en el municipio de Zapopan, pues refirió que mantiene un acercamiento constante con la población que lo eligió.

Compartió que al formar parte de la Iniciativa Privada y de diferentes cúpulas empresariales en Jalisco, se ha dado cuenta que reactivar la economía después de más de 580 días de la pandemia de COVID-19 es otro pendiente debido a las afectaciones de la industria y los negocios del país.

—¿Cómo te sentiste en tu primera intervención en San Lázaro el pasado 9 de septiembre?

—Fue una muy buena experiencia, estamos muy contentos, creo que la bancada naranja de los diputados y diputadas federales por Movimiento Ciudadano es de gente de muy buen nivel, honesta, trabajadora y comprometida con las causas de la ciudadanía. Nosotros somos representantes ciudadanos y ya iniciamos a partir del 1 de septiembre la actividad legislativa. Presenté a nombre de la bancada una primera iniciativa que justamente trata de regresar los fondos para el desarrollo metropolitano y para la seguridad pública. En años pasados este tipo de fondos desaparecieron y los municipios y estados no tienen esos recursos para invertir. Estos dos temas son importantes: el primero con el desarrollo metropolitano para tener mejores ciudades, sustentables y seguras, tener mejor calidad de vida; el otro tema es la seguridad pública y el equipamiento y adiestramiento de los policías.

—¿Qué iniciativas de reactivación económica tiene?

—Recientemente recibimos al secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) en la Cámara de Diputados en su comparecencia y tuvimos oportunidad de presentar nuestras propuestas y argumentos porque creemos que hoy la reactivación económica tiene que ser una prioridad en nuestro país y se ha reducido en un 30% en el presupuesto en el paquete económico que se está presentando. El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas es un segmento del sector empresarial, el más importante, ahí se concentra un gran porcentaje y les están disminuyendo los recursos, lo cual nos parece inadmisible en ese sentido.

—¿Qué responsabilidad conlleva la fortuna de ser uno de los 28 diputados federales del Estado de Jalisco?

—Somos un grupo de diputados con mucha responsabilidad que estamos trabajando por Jalisco, creo que hoy tenemos que lograr la habilidad de generar acuerdos para que todas las fuerzas políticas puedan, de alguna manera, coincidir con los temas que más le preocupan a la gente. Los diputados y diputadas por Jalisco tenemos una buena comunicación, eso lo tenemos que trasladar a las diferentes fuerzas políticas a nivel federal para que realmente logremos resultados, lo estamos haciendo y no podemos dejar de señalar que la bancada de Morena, el partido en el poder, muchas veces está negada al dialogo, no hay apertura, no hay debate de altura para discutir los temas de importancia de la ciudadanía, para ellos estamos nosotros ahí, para representarles sus causas.

—¿Cómo te acercas a tus votantes, al pueblo que te eligió?

—Cada sábado estaremos acercándonos, traemos un proyecto que le llamamos sábados con tus representantes ciudadanos. Recientemente estuve en Tesistán y tuve la oportunidad de recibir a las personas que nos platicaron sus preocupaciones. Estaremos trabajando de una manera muy intensa por las personas.



—¿Qué otras iniciativas presentarás?

—En estos días estaremos proponiendo el proyecto Reactiva México que tiene que ver con la reactivación económica para poder ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas con esquemas de financiamiento, también apoyar a las mujeres emprendedoras y esto tiene que ver con la reactivación económica. Por ahora estaremos concentrados también en el paquete económico donde hay muchas iniciativas ya en temas puntuales, por ejemplo, hay un tema muy importante de la industria tequilera que hay que atender, con el IEPS, con los impuestos y así hay muchas problemáticas, e incluso estamos ya trabajando en la propuesta de ley para poder regular a las plataformas tanto de transporte vehicular y hospedaje, creo que hoy tenemos la responsabilidad los legisladores de ir al ritmo en el que se mueve la tecnología, para realmente darle resultados a la gente.

—¿Cómo reflejas que primero es la ciudadanía antes que los intereses personales?

—Siempre estaré haciendo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Las personas deben de estar enteradas de lo que estamos haciendo los diputados, en qué iniciativas estamos trabajando, qué estamos promoviendo, aprobando, tenemos la responsabilidad de pedirles que nos den su opinión en todos los temas, pero también informarles qué estamos haciendo nosotros, por eso empezamos con los sábados con tu representante ciudadano que fue un gran éxito y un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer los legisladores cada día.

—¿Además de los sábados con tus representantes ciudadanos, qué más estás haciendo para estar cerca de la gente?

—Estamos generando una plataforma de comunicación que nos debe de permitir comunicarnos de manera más exigente, hoy lo hacemos a través de las redes sociales y estamos implementando la estrategia de la plataforma. Realmente estamos trabajando en la conformación de un consejo de enlace legislativo distrital con todos los liderazgos del distrito seis para hacer ese ejercicio de informar a las personas y también de recibir su retroalimentación.

—¿Tienes propuestas y pendientes en cuestión de seguridad?

—De seguridad es muy importante el tema de los recursos, estamos trabajando en varios entes, primero tenemos que incluir dentro de toda la legislación la cultura de la paz y va acompañada de muchos complementos y una cosa en la que tenemos que trabajar en nuestro país que es dignificar a las policías. Sabemos que el Ejército tiene una parte muy importante de lo que tiene que ver con la Guardia Nacional con todo lo que significa y darles valor a los cuerpos policiacos. Si vemos lo que ganan los policías en nuestro país es impensable pensar que están desarrollando su actividad tranquilos, tenemos que buscar un esquema en el que la policía de nuestro país tenga garantizada la vivienda digna, seguimiento de salud para ellos y toda su familia, un esquema de educación para sus hijos y que los policías no tengan otra preocupación más que servir y cuidar a las personas.

—¿Cuál es tu percepción del presupuesto Federal 2022?

—Es un presupuesto que trae la misma línea en la que ya venía trabajando el Gobierno Federal. Yo creo que marca una tendencia de lo que será una política presupuestal para los próximos años y no me queda duda que tiene muchos campos de oportunidad, se siguen invirtiendo cantidades muy importantes como en PEMEX (Petróleos Mexicanos) que es una empresa que no solamente está perdiendo dinero cada año, también ha disminuido su capacidad de producción. Parece ser un barril sin fondo. Por otra parte, se siguen invirtiendo y etiquetando los recursos en proyectos pocos sustentables como el Tren Maya, refinería Dos Bocas, ese tipo de proyectos que hoy consideramos que no deberían ser prioridad en la agenda de México, hoy la prioridad debería de ser la reactivación económica.

—¿Cómo acortar la brecha de desigualdad que se observa en Zapopan?

—Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. El distrito seis se convierte en el ejemplo de la desigualdad en nuestro país, es un distrito muy desigual tenemos que trabajar en emparejar la cancha para las personas, en generar mejores condiciones de vida y para eso tenemos que jalar proyectos de infraestructura, proyectos de vida y lo más importante en este momento es la recuperación económica. Muchas personas están padeciendo de manera muy importante la crisis desencadenada por el COVID-19 y la verdad que para nosotros es fundamental emparejar la cancha, creo que sí se puede y eso vamos estar trabajando, para eso Reactiva México tiene complementos muy importantes de apoyo a esos micronegocios con esquemas de economía circular y de consumo local que permitan que salgan adelante.

—¿Cómo atender la crisis actual derivada de la pandemia de COVID-19?

—Se necesita hacer proyectos de infraestructura, se necesita invertir en apoyo a las Pymes, dar apoyos directos a la gente para el consumo y se tienen que evitar los proyectos pocos sustentables que tienen poca efectividad con la reactivación. Siempre es importante la generación de empleos, invertir en sectores importantes del campo y lograr contener la inflación, porque eso está pegando en el bolsillo de las personas.

—¿Qué pendientes tienes observados en materia de salud?

—En salud tenemos un gran pendiente, hay desabasto de medicamentos y tenemos que regresar a un esquema como el que había con el Seguro Popular, lo que a este gobierno se le fue. El tema de abastos de medicamentos es un tema logístico y en el afán de combatir la corrupción se han desmantelado todos los abismos que permitían que hasta el último rincón llegaran los medicamentos. Hoy es una catástrofe que nuestros niños con cáncer no tengan quimioterapia, es una catástrofe que no haya acceso a medicamentos y es una verdadera pena lo que muchísimas personas en el país están pasando en términos de salud pública.

En cada sección electoral del distrito 6 que yo he recorrido, recorrí todas las 172, pedían que regresara el Seguro Popular porque el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) ha dejado mucho que desear.

