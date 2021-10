Con tres cruces entre sus brazos, los padres de Brian, Josué y Estefanía, marcharon desde la glorieta Minerva a Casa Jalisco para pedir justicia por la muerte de sus hijos luego del fatal accidente registrado la madrugada del pasado domingo en avenida López Mateos, a la altura de la Plaza Punto Sur.

En la manifestación, donde se reunieron aproximadamente 200 personas, se escucharon consignas como “Yigal a la cárcel”, en referencia al presunto responsable del choque, además de pedirle al juez del caso que no se corrompa; la audiencia será el próximo martes 26 de octubre a las 10:00 horas en Puente Grande.

Los manifestantes dieron una vuelta completa en la glorieta, tomaron avenida López Mateos y aproximadamente 20 minutos después de caminata, dieron vuelta a la izquierda por avenida Manuel Acuña para llegar a la residencia del gobernador de Jalisco.

Al llegar se pusieron enfrente de Casa Jalisco y exigieron que la juez, María Eréndira Mercado no deje libre al imputado, además de exigir leyes que impidan arrancones en todas las vialidades de la ciudad.

“Queremos respuesta del gobernador, no se ha pronunciado, queremos su apoyo, el gobernador tiene que apoyar y no tiene que permitir que se cometa otra injusticia más y él tiene que apoyar, la juez yo confío en ella que no se va a dejar vender ni por uno, ni por dos o tres millones (pesos), así repartan dinero la familia de esa escoria, porque ni todo el dinero del mundo vale lo que son nuestros hijos”, señaló la madre de Josué, Amanda Aguirre.

Por su parte la madre de Estefanía, Giselle Aceves, destacó que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento de las autoridades.

“Conmigo no se acercó Fiscalía, no he llevado mi dolor como me gustaría, no he podido llorar en mi casa, en su cuarto porque tengo que moverme junto con mi esposo para salir y hacer la lucha, llegaron los papás de los otros muchachos, juntos vamos a ir hasta donde tengamos que ir”, dijo.

Las puertas de Casa Jalisco permanecieron cerradas durante la hora que estuvieron los manifestantes, y tiempo después un funcionario público se acercó a los padres de los afectados y señaló que mañana lunes serán recibidos por el subsecretario General de Gobierno, Alain Fernando Preciado, sin embargo, esto no complació a los padres, quienes se sintieron ofendidos.

“Nos sentimos rechazados, ignorados, se nos acercaron a la invitación porque llegamos aquí, no me marcaron, tampoco a los demás papás, tuvimos que venir aquí, para que alguien se acercará y nos hiciera el favor de decirnos eso (hablar con subsecretario)”, señaló Aceves.

