Maestros viven sin sueldo siete meses

A inicios de noviembre de 2018, los profesores Lizette González Valadez y Damián Salcedo Rodríguez fueron ascendidos a directores. Esa misma quincena su sueldo no fue depositado. La situación se repitió la quincena siguiente y así continúa hasta hoy. Son siete meses ya los que han trabajado sin pago.

“Ni un peso, ni aguinaldos ni quincenas. Nada”, explicó Lizette, quien dirige la primaria Blas Galindo Dimas, en Tonalá.

Los profesores han llegado al límite de lo que pueden resistir económicamente. Estos meses han logrado mantenerse a flote mediante préstamos y con la ayuda de familiares, “pero se te acaban las manos a las que les puedes pedir ayuda”.

Damián, quien dirige el área de Atención Especial en el Centro de Atención Múltiple (CAM) en la comunidad de Pegueros, indicó que los recibos de nómina de sus pagos aparecen en los portales electrónicos, pero los depósitos nunca llegan.

Pero sus casos no son aislados. Hasta el momento hay 264 trabajadores de la educación en Jalisco que no han recibido su sueldo. Docentes, directores, supervisores, administrativos e intendentes a quienes se les adeuda, en total, casi nueve millones de pesos. “Si bien están violando nuestros derechos, nosotros no vamos a violar los de los niños”, destacó Damián.

Emilio Sáenz Barba, director de Personal de la Secretaría de Educación Jalisco, estimó que alrededor de 500 profesores han tenido problemas con sus pagos. “Los profesores hacen su examen para promoverse como directores, lo pasan, se vuelven directivos, informan a México y ahí nos dicen que no se puede aplicar porque está mal capturada”.

Afirmó que, desde hace meses, la Secretaría ha tratado de resolver el problema, pues al inicio de la administración había 12 mil casos así. Reconoció que no hay una fecha clara para solucionar los casos restantes.