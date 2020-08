Maestra monta salón virtual en su casa e innova para enseñar

Tras el puente por el natalicio de Benito Juárez, el pasado 16 de marzo, los niños no volvieron a las aulas debido a la pandemia de COVID-19, que obligó a un aislamiento para evitar contagios.

Los alumnos de preescolar no fueron la excepción, y maestras como Sofía Tril Zamora, quien impartía clases a tercer grado en un colegio, se vieron obligadas a innovar.

Sofía volvió por materiales básicos a su escuela y desde entonces ha hecho videos para que los menores continúen su educación.

“Al principio me daba vergüenza. No estaba acostumbrada, pero tuvimos que cambiar la forma para que no se agobiaran”.

Su nuevo modelo de trabajo es grabar la clase y compartirla en la plataforma “Classroom”, donde los padres pueden revisarla cuando quieran. Allí mismo los alumnos suben sus tareas y ella las revisa.

“Al principio creíamos que no funcionaba, pero cuando nos regresaban la tarea ya hecha, notamos que sí”.

Su cambio fue de la noche a la mañana, pero ha logrado adaptarse a la “nueva normalidad”.