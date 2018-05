Madres de desaparecidos no pueden vivir un duelo: especialista

La pérdida de un hijo desaparecido no permite a madres y familiares vivir etapa de duelo alguna, ya que para ellos no es aceptada la pérdida y, por el contrario, prevalece por un tiempo indeterminado la esperanza de encontrar con vida a sus hijos, según explicó Flavio Meléndez, investigador del departamento de Clínicas de la salud mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), durante la presentación de los resultados de la investigación sobre el impacto psicológico de las madres y familiares de personas desaparecidas en Jalisco.



Según explicó, para estos familiares la ausencia se traduce en incertidumbre por una pérdida difuminada que no termina de consumarse, es decir que no se acepta la muerte del ser querido, por lo cual el duelo no puede ser iniciado. "Las madres no pierden la esperanza durante mucho tiempo de que su hijo esté vivo o viva, incluso también es muy común esta experiencia de que dejar de buscar a su hijo o hija es tanto como abandonarlo", indicó el especialista.



Por el contrario, según señaló, esta situación que les provoca tanto dolor puede convertirse en rabia, la cual a su vez las motiva a salir a buscar bajo sus propios medios a sus hijos, muchas veces incluso hasta dar con su paradero, a protestar colectivamente o a profesionalizarse en los campos y conceptos que las ayuden a encontrarlos, como estudios sobre antropología forense, leyes y negociación con las autoridades, incluso convirtiéndose en expertas, algunas veces, más allá de las autoridades encargadas del tema.



Por ejemplo, explicó que son los colectivos de personas desaparecidas quienes regularmente suelen esclarecer los casos y dar con el paradero de sus familiares sin localizar y esto es fundado en el amor que sienten las madres por sus hijos, lo que las lleva a seguir luchando "hasta encontrarlos", frase comúnmente utilizada en las protestas que llevan a cabo.





Sobre este tema en particular y de acuerdo con las investigaciones realizadas, el especialista señaló que son las manifestaciones, acompañadas de la sociedad, las que hacen que las madres se sientan escuchadas, sobre todo ahora que gracias a la coyuntura se han sumado otros sectores de la población en solidaridad con ellas. "Eso no les quita su sufrimiento pero lo hace vivible, no es lo mismo vivir un dolor sola, encerrada en su casa, que vivir un dolor con otras y sentirse apoyada por otros. Ojalá que el nivel de estas protestas se mantenga", agregó Meléndez.



Para él, aún falta que las autoridades puedan tomar las riendas del problema sobre desapariciones, que según dijo, se dispararon alrededor del año 2012 cuando fue iniciada la llamada "guerra contra el narco", misma que ha llevado a México a colocarse como el país con más desaparecidos en la actualidad, ya que hasta ahora ninguno de los candidatos, tanto local como federal, se ha comprometido a trabajar para erradicar el problema, situación que lo deja en un término sin importancia.



Lo anterior, forma parte del estudio "La desaparición forzada: de la vida desnuda a las nuevas formas de pérdida", que realiza con base en el psicoanálisis de las madres y familiares y del cual fueron presentados algunos avances esta mañana en rueda de prensa desde la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, a la cual asistió también la jefa del mismo departamento de investigación del CUCS, la doctora Norma Alicia Ruvalcaba.





A título personal, el especialista señaló que luego de escuchar lo dicho por el nuevo fiscal de desaparecidos, José Raúl Rivera, a un medio local, se percató que este no tiene una idea mínima ni el conocimiento necesario las desapariciones en el Estado, además de no generar una empatía con las familias que enfrentan una pérdida, por lo cual, debería renunciar al cargo.



"Hizo hace poco una serie de afirmaciones verdaderamente desafortunadas, diciendo que para las familias es peor salir a protestar, que eso es como volver a revivir su trama (...) no se da cuenta este funcionario que es todo lo contrario, que esto es lo que les permite tener un sustento objetivo para hacer posible la vida en medio del sufrimiento más atroz que una madre puede vivir", manifestó el especialista.

JA