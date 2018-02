López Obrador promete no subir impuestos

Este domingo, Andrés Manuel López Obrador, quien busca ser Presidente de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que, en caso de llegar al puesto, no subirá los impuestos.

“Se va a acabar la robadera y vamos a ahorrar los 500 mil millones que, año con año, se roban los que están en el poder, y así no va a haber necesidad de aumentar impuestos, para financiar el presupuesto. Aprovecho para decirles aquí, en Guadalajara, que en todo el sexenio no va a aumentar el IVA, no se va a cobrar IVA por impuestos ni medicamentos como han pretendido hacer, no va a aumentar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no van a haber gasolinazos”, subrayó.

Durante su cierre de precampaña, que realizó junto a La Glorieta de Los Niños Héroes, el ahora candidato detalló que su principal objetivo será luchar contra la corrupción, con lo cual, dijo, podrán aceptar a todos los jóvenes en las universidades públicas, dar pensiones a todos los adultos mayores y seguridad social a todos los mexicanos.

“Este es el cuarto cambio que va a vivir nuestro país y va a ser un cambio pacífico, pero de fondo, vamos a cambiar las cosas de raíz y vamos a barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, puntualizó.

¡No es venganza! ¡Es justicia!

Ya sabes quién es pic.twitter.com/LXwoN8s3kT — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) 12 de febrero de 2018

Además, destacó que no vivirá en Los Pinos y que la Residencia Oficial será utilizada para la cultura y las artes. También dijo que venderá todos los aviones y helicópteros con los que cuenta el Gobierno, ya que terminará con el “derroche y los privilegios”.

En el evento estuvo presente Carlos Lomelí Bolaños, candidato a la gubernatura por el mismo partido, quien reiteró que, de llegar a ser gobernador, eliminará el examen de admisión en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que no habrá más desabasto de medicamentos en los centros de salud del Estado.

El que hizo su primera aparición en un acto de Morena fue Alberto Uribe Camacho, alcalde con licencia de Tlajomulco, quien esta semana abandonó Movimiento Ciudadano, según dijo, por diferencias ideológicas.

“Creo, con determinación, en el respeto, en la tolerancia, en la justicia, en la paz, en la igualdad, principios en los que cree este movimiento, por eso me siento como en casa. Ahorita que entraba, la gente me abrazaba y me decía ‘bien, es la mejor decisión’ y eso es lo que siento yo, porque apoyar a Andrés Manuel es apoyar a México”.

Andrés Manuel López Obrador buscará, por tercera vez, ser Presidente de la República. Confirmó que está seguro de que éste es su momento y que ganará, porque es el “verdadero cambio”.

LS