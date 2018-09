Locatarios de El Campesino piden mantenimiento en el mercado

Si los pasillos y las instalaciones en general estuvieran en mejores condiciones de mantenimiento, más personas llegarían a comprar al mercado de El Campesino, en la colonia Cantarranas, consideraron varios locatarios y clientes entrevistados que lamentaron los desperfectos del inmueble.

Hortencia Robles, una comerciante del lugar, indicó que los locatarios deben aportar cierta cantidad semanal por cada local, lo que se llama “cobro por plaza”, que se debe de utilizar para el mantenimiento general, limpieza, reparaciones y el pago de un velador. Pero ni siquiera la limpieza que dan los tres barrenderos contratados por la administración es la adecuada.

El mercado, que se localiza en la calle Gigantes, entre María Benítez y Rubén Rodríguez, es atravesado por tres pasillos de Oriente a Poniente y por decenas de pasillos de Norte a Sur. La mayoría de la actividad comercial se concentra en los pasillos y locales que dan hacia Gigantes: los espacios que lucen más presentables.

Sin embargo, hay muchos pasillos con locales abandonados por donde no transita mucha gente, lo que los hace lucir derruidos y llenos de suciedad, y eso da un mal aspecto a los usuarios. Paty, cliente habitual del mercado, lamentó el abandono del lugar y pidió que sea atendido. “Se verían mejor, aparte hay unos que huelen mal”.

Alonso Arámbula, quien labora en un local de semillas y cereales, explicó que el cobro de la plaza es para el mantenimiento… pero que ni siquiera hay velador. “No se lleva a cabo eso, tenemos tres años que entró la nueva administración y no ha habido velador”. Ante esa ausencia, comentó que hace dos semanas hubo varios robos.

Y ni el mantenimiento, agregó, se hace de manera profesional. “Por ejemplo, si la canaleta del techo se tapa, en lugar de destapar perforan otro extremo para que se desahogue”.

Hortensia Robles explicó que, pese a que el mercado de El Campesino no está a cargo del Ayuntamiento de Guadalajara, sí deberían tomar responsabilidad porque con todo y eso ellos pagan sus licencias.

“Esto es ejidal, no hemos podido escriturarlo, pero pienso también que el Gobierno debería ayudarnos; esto es parte de Guadalajara y, les guste o no, pagamos licencias municipales a pesar de que es ejidal. Siquiera por eso deberían llegar a ordenar aquí, pero el Gobierno se hace de la vista gorda; no le importamos como mercado”.

Locatarios del mercado Corona desconocen convenios

Los locatarios del mercado Corona afirman que no cuentan con ninguna constancia legal de su estancia en el inmueble y, en algunos casos, incluso desconocen por cuánto tiempo es vigente el convenio.

Paulina Jiménez, dueña de un local en el que se comercia ropa interior, dijo no estar al tanto de los términos de la concesión de su local ni por cuánto tiempo tiene validez.

La comerciante señaló que en ningún momento le fueron entregados documentos que avalen que la ubicación de su negocio está regularizada y que, por lo mismo, no ha firmado ningún papel al respecto.

El miércoles, el Ayuntamiento de Guadalajara decretó que los locatarios del mercado tienen hasta el 31 de diciembre para firmar la ampliación de las concesiones de sus locales, las cuales pasarán de tener una validez de cinco a 99 años. De no cumplir con el plazo, se les revocarán los convenios.

El decreto expone que hay 345 locatarios en el mercado que no han firmado su concesión. Paulina Jiménez negó estar enterada de ese plazo.

Algunos locatarios de las plantas superiores dijeron estar inconformes con el sitio en donde se les ubicó, pues sus pasillos son “de difícil acceso” para los clientes, pues no son visibles, lo que ha afectado sus ventas.

En marzo de 2017, el Ayuntamiento revocó la concesión a 54 locales, pues los locatarios nunca usaron sus espacios.

Tres meses para regularizar

El miércoles, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó un decreto que fija el próximo 31 de diciembre como plazo final para formalizar la regularización de los contratos de concesión a los locatarios del mercado Corona.

En el documento avalado se expone que 345 comerciantes no han firmado la modificación al convenio para ampliar la vigencia hasta 99 años. Está pendiente la firma de 19 contratos de concesión; según el informe de la Dirección Jurídica.