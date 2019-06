Lo que planeaban delincuentes era un atentado sin precedentes: Alfaro

De acuerdo con el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, los atentados ocurridos el viernes pasado contra tres agentes investigadores de la fiscalía, en los cuales fallecieron dos de ellos, formaban parte de un “atentado sin precedentes”.

“El objetivo era mucho más amplio, el objetivo era atentar contra la vida de muchos más elementos de la Fiscalía. Tenemos información suficiente para entender que lo que se buscó hacer el viernes fue un atentado de dimensiones nunca antes vistas en nuestro estado, lo digo por la forma en la que se estaban organizando y por la manera en la que actuaron”, manifestó a través de un video compartido en sus redes sociales, el cual fue grabado este lunes durante una visita hecha a la Fiscalía Estatal.

Dijo que el ataque y la muerte de los dos agentes no fueron parte de hechos aislados u ocurridos de manera circunstancial, sino que buscaban “sembrar miedo” para poder doblegar al Gobierno que encabeza, pues aseguró no ha pactado con el crimen organizado como se hizo en administraciones anteriores.

“El día que tú negocias (con el crimen organizado), estas firmando no solo una sentencia personal, estás firmando, condenando a nuestro Estado a vivir en las circunstancias en la que está sumido el País, no solo Jalisco”, expresó.

El gobernador señaló también que el ataque fue planeado de manera estratégica pues los delincuentes sabían que tendría una gira por dos días en Chicago, además de que un mando militar encargado de las tareas operativas también estaría fuera, situación que buscaban tomar a su favor.

Alfaro calificó lo ocurrido como un desafío al Estado Mexicano, situación que aseguró, fue compartida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y que próximamente hará de conocimiento del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no permitirá que la delincuencia someta a las instituciones públicas ni a la ciudadanía.

“Con los delincuentes no se negocia. No se trata de declarar guerras ni de hacer actos de valentía innecesarios, se trata de que entendamos que no podemos agachar la cabeza. Yo vengo hoy a decirles que esta fiscalía va a contar con todo mi respaldo para poder lograr que tengan las mejores condiciones para cumplir su trabajo y lograr su responsabilidad (...) el que lastima a Jalisco tiene que pagar la consecuencia de sus actos”, añadió.

LS