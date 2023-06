El Ayuntamiento de Tonalá descartó afectaciones ambientales como el escurrimiento de lixiviados de la planta de transferencia provisional de El Cielo, ubicada en el Camino a Santa Rita, durante el próximo temporal de lluvias.

Ante la preocupación de vecinos de colonias aledañas a la planta de transferencia cercana a la zona de La Jauja, la secretaria del Ayuntamiento tonalteca, Celia Gauna, explicó que se colocó un liner y geomembrana junto con capas de tierra y grava, además de construir fosas y bordes, para disminuir la posibilidad de que agua contaminada o lixiviados se infiltren al subsuelo.

“Se colocó un liner que le llaman, es como un plástico bastante grueso, sellado totalmente en toda la superficie del tiro y después se colocó una geomembrana (...) se colocaron grandes capas de tierra y luego de grava para que no tuvieran las máquinas que recolectan la basura y que la suben a las góndolas, que no tuvieran contacto con el aire, no podemos tocarlo porque lo podemos romper”.

También se instalaron cisternas dentro de la planta de transferencia y contemplan colocar plástico encima de la basura para evitar que reciban precipitación directa y reducir la posibilidad de escurrimiento de líquidos que provengan de la planta de transferencia hacia las zonas habitacionales ante alguna lluvia atípica.

“Se hicieron unas plataformas con cierta topografía para llegar a un punto que es la cisterna y en esta cisterna, cuando hubiera lluvia, pudiera captarse esta agua de lluvia que, de alguna manera, estuviera contaminada. Sin embargo, también estamos previendo que la basura, en el tiempo de lluvias, por ejemplo, en la noche que se queda expuesta, taparla con plástico para que no reciba tanta precipitación de manera directa y no haya tanto escurrimiento de lixiviados”.

En total, en la planta de transferencia cuentan con capacidad para recopilar hasta 110 mil litros de agua contaminada.

En caso de llegar al 50% de capacidad total de almacenamiento de agua, personal que opera la planta extraerá el líquido del sitio para que no se desborden los contaminantes hacia la zona habitacional; el agua será llevada a plantas de tratamiento de aguas residuales.

Aprueban recursos para mitigar afectaciones en basurero de Matatlán

Para atender la problemática social y ambiental existente en el sitio conocido como Coyutla-Matatlán, el Cabildo de Guadalajara aprobó ayer celebrar un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, para recibir recursos que serán destinados a la ejecución de obras y acciones de mitigación en la zona.

El dictamen estableció que se tiene previsto recibir un apoyo de hasta 40 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal. Estos recursos estarán destinados en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.

Las obras y acciones de mitigación previstas en el sitio de Coyula-Matatlán incluyen la estabilización y cobertura de residuos, la instalación de pozos de vertedero de biogás, la rehabilitación de lagunas de lixiviados, la implementación de un sistema de recirculación de lixiviados, obras de protección pluvial, limpieza perimetral, entre otras obras a realizar.

CT