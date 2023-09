Llaman a donar médula ósea en Jalisco

Hay más de 70 enfermedades como las leucemias agudas, crónicas, linfomas, anemia aplásica, mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin y padecimientos autoinmunes, como esclerosis múltiple que pueden ser tratados con la donación de médula ósea.

Por ello, hay organizaciones como Be The Match que buscan fomentar la donación de médula ósea y para ello, cuentan con un registro único: según su página de internet, cuentan con un registro de 148 mil potenciales donantes, aunque a nivel mundial estiman que hay 40 millones.

Además, Be The Match también lleva un registro de recolecciones de células madre: van 225 desde que se instalaron en México, además, han hecho 86 trasplantes de células madre en el país.

Óscar González Ramella, integrante de la Unidad de Trasplantes del Hospital Puerta de Hierro y vocero de la organización Be The Match México, precisó que la donación de médula ósea es muy práctica porque se hace en vida y no requiere de donantes fallecidos.

“La médula ósea es una donación especial porque, a diferencia de la donación de órganos que usualmente es cadavérica, es diferente a la donación de médula que siempre se hace en vida, no hay donantes cadavéricos y la donación de médula ósea es muy fácil, es tan fácil como donar sangre”.

El doctor invitó a la población a ser donante de médula ósea, para ello, explicó el proceso y lo calificó como sencillo:

Acudir a un centro de registro.

Se tomará una muestra de DNA mediante la saliva.

La muestra de la saliva se guarda y se registra en una base de datos internacional de Be The Match.

González Ramella comentó que, tras este proceso, se analiza y compara con muestras genéticas de personas que requieren un trasplante de médula ósea para determinar si hay compatibilidad.

El doctor recordó que, incluso entre hermanos, hay pocas posibilidades de que haya compatibilidad en las muestras, por ello, la meta es aumentar constantemente la cifra de potenciales donadores para incrementar la probabilidad de que haya muestras compatibles.

Óscar González recordó que la médula ósea es un tejido que puede regenerarse en un plazo de hasta tres semanas, por ello, a diferencia de los órganos, es más sencillo donar médula ósea.

MM