Listas UDG: Consejos para prepararte para el próximo examen de la UdeG

Para los recién egresados de la preparatoria, entrar a una carrera universitaria es uno de los grandes saltos de la vida, con todas las implicaciones, positivas y negativas, que esto conlleva.

Sin duda será un momento determinante, por lo que lo mejor es estar preparado. Checa los consejos y recomendaciones para que tu preparación al examen de ingreso sea más amena.

1. Toma cursos de inducción

Si no te sientes preparado, existen diversas opciones en Guadalajara para instruirte en tu proceso de admisión al examen universitario. En los cursos de inducción se prepara a los egresados en dinámicas muy parecidas al examen verdadero de admisión, por lo que una vez llegue el día no serás tomado por sorpresa. Existen cursos de inducción con todo rango de precios, por lo que puedes encontrar el que mejor se acomode a tus necesidades.

2. Considera clases de inglés

Una parte de los exámenes a la Universidad de Guadalajara requiere cierto conocimiento en inglés. Si esta lengua extranjera jamás fue tu fuerte, es recomendable que la practiques No tiene que ser un dolor de cabeza: en línea puedes encontrar cursos gratuitos, además de que existen infinidad de aplicaciones y videos en redes sociales que pueden hacer más ameno el aprendizaje.

3. Mantente despejado

No dediques todo tu tiempo al estudio, pues te abrumarás. También es importante despejarte, haz ejercicio, sal con tus amigos y sigue con tu vida. No todo es estudio. Es necesario un balance justo entre las horas que le dedicas al aprendizaje y las que son exclusivas para tu tiempo personal y de esparcimiento.

4. Aliméntate sanamante

En especial en los días previos al examen, pues no darás un rendimiento óptimo si descuidas tu alimentación. Asegúrate de llegar lo más sano posible a la aplicación de tu examen de ingreso.

5. Duerme

Dormir es fundamental. No satures tu cabeza con información innecesaria. No tiene sentido presentarte al examen sin haber descansado. Semanas previas al examen aprovecha las vacaciones para que habitues tu cuerpo a una rutina de sueño sana: acuéstate temprano, relaja tu mente

6. No te rindas

Si por algún motivo no eres aceptado en la UdG, ¡no te rindas! No es el fin del mundo, ni hay un límite de intentos. No dejes que esto te desanime y sigue preparándote. Dedica tiempo a tu estudio pero tampoco dejes tu tiempo. Tienes toda la vida por delante.

¿Cuándo será el examen de admisión de la UdG?

El examen de ingreso para el calendario 2023-A será el próximo sábado 12 de noviembre del 2022.

