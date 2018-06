Liberan a detenidos en disturbios de Arboledas del Sur

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que ya fueron liberadas las nueve personas detenidas durante los disturbios en Arboledas del Sur.



El municipio les otorgó el perdón legal luego de una reunión que sostuvo el presidente municipal Enrique Ibarra Pedroza con los padres de familia.



Las personas, entre ellos seis estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), habían sido detenidas este lunes por agredir a elementos de la Policía de Guadalajara y dañar un par de patrullas.



Durante una rueda de prensa este mediodía, el primer edil reiteró que no se vendió, ni cedió el terreno a particulares y afirmó que se recuperó el 64% del predio, después de que administraciones anteriores reconocieron por completo las siete hectáreas a un particular.



"Es falso que se hayan talado o se vayan a talar árboles en el Bosque Urbano de Arboledas del Sur, no se tocará un sólo ejemplar. No existe ninguna licencia de construcción aprobada, ni se van a construir 650 departamentos en la zona, ni siquiera hay trámites ingresados", afirmó.

LS