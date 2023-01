El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), César Castro Rodríguez, aseguró que el sector industrial en el Estado ya prepara amparos en contra de las modificaciones a la Ley General para el Control de Tabaco ante lo consideró como una sorpresa para todo el sector empresarial en México.

En entrevista, aseguró que las nuevas prohibiciones no fueron debidamente discutidas con las cúpulas empresariales, ni las sanciones, ni mucho menos se precisó quienes serán los encargados de hacer cumplir estas determinaciones.

“A todos nos llego de sorpresa, no hubo una base para que se pusiera a discusión, a nivel nacional se recurre a los amparos masivos, no es posible que se haga una ley sin consultar a la base empresarial, no sabemos cómo van a estar las sanciones, cuántas personas van a estar supervisando” cuestionó.

Castro Rodríguez afirmó que desde las cámaras empresariales ya se está buscando acercamientos con legisladores federales para buscar poner un revés a las determinaciones que, consideró, van a tener un fuerte impacto en el sector restaurantero y comercial, así como en las industrias y empresas manufactureras.

Apuntó que la normativa que se manejaba con anterioridad, en donde especificaban sitios exclusivos para fumadores se cumplía sin mayores dificultades, mientras que a las personas que tienen el hábito de fumar se les daba un espacio propio para desarrollar esta actividad en espacios públicos y sitios laborales.

MF