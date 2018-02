Lecheros amagan con más bloqueos carreteros

De aquí en adelante, los productores de leche de Jalisco coordinados con otras entidades participarán en bloqueos y manifestaciones constantes hasta que les aumenten el precio a ocho pesos el litro, pues desde hace cinco años operan con pérdidas, aseveró Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores de Leche.

“Nosotros de aquí para adelante no vamos a hacer tregua, necesitamos una respuesta seria del gobierno mexicano. (...) Aunque no puede hacer otra cosa más que exhortar a los empresarios de la leche en México, que les diga que se pongan serios y paguen la leche a como debe valer y no permitan el abuso que están haciendo”.

Recordó que desde hace cinco años la leche ha aumentado al público 3.54 pesos, pero que en ese mismo lapso a los productores sólo les han ajustado 54 centavos más. “La industria y las grandes cadenas comerciales se quedan con tres pesos, es hasta una burla”.

Cuando se liberó el precio de la leche en 1998, agregó, a los productores les correspondía el 55% del precio de la leche al público, pero actualmente perciben ya sólo el 36%. “Hace imposible que podamos seguir produciendo leche”.

Este lunes los productores tomaron la caseta de cobro en la carretera que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, cuyo bloqueo provocó congestionamiento de hasta diez kilómetros, según informó la Policía Federal.

David García, presidente de los Productores en Encarnación de Díaz, señaló que además del precio también han bajado sus ventas debido al exceso de importaciones de leches de mala calidad.

“Desde diciembre estamos exigiendo que revisen el precio de la leche. Liconsa no fue competente para pedir presupuesto para el aumento del precio de la leche y ajustarla a la inflación”.

Este martes tomarán ahora la caseta de Aguascalientes-Lagos de Moreno, a la altura de Encarnación de Díaz; y bloquearán más día a día hasta obtener respuesta.

“No quiero saber la crisis que se venga porque ya la gente ya no se está pudiendo controlar, porque ya están atentando contra el patrimonio de las familias y ya cuando la gente tiene hambre, pelea. Ojalá y fueran puras manifestaciones, yo veo una cosa que puede ser hasta un estallido social”.

LS