Las denuncias que más hacen ruido no constituyen delitos electorales: Suro

Durante las campañas, las denuncias que acaparan más titulares no constituyen delitos electorales. Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló en entrevista para EL INFORMADOR que muchos partidos y candidatos las promueven porque son conductas mediáticamente rentables.

"El robo de lona es un tema frecuente..., pero eso no constituye un delito electoral".

-¿Cómo afectan su trabajo las denuncias mediáticas o de relumbrón?

Históricamente las denuncias que más han hecho ruido son denuncias que no precisamente constituyen delitos electorales. Sin embargo, son conductas que mediáticamente son rentables y nosotros actualmente tenemos la facultad de abrir carpetas de investigación judicializables y no judicializables. Hay veces que se denuncian hechos que no son delitos electorales, pero de la investigación se desprenden algunas otras conductas que pueden ser sancionables.

-¿Por qué motivos se desechan algunas de las denuncias mediáticas?

En muchas ocasiones no constituyen delitos electorales y después de las investigaciones se determina que puede ser alguna otra conducta delictiva. Muchas veces también los que denuncian, que afirman alguna presión para votar, al final que les pedimos mayores datos se abstienen cuando pasan las elecciones. Hay quienes pretenden desistirse de la denuncia, pero se persigue de oficio, así que continuamos con la investigación. El robo de lona es un tema recurrente porque a veces se vuelan, las quita el dueño de la finca o los de oposición se la llevan, pero eso no constituye un delito electoral.

-¿Qué tipo de actores suelen promover las denuncias?

Está combinado por actores políticos, servidores públicos y ciudadanos que son presionados para participar en campañas. El día de la jornada, la mayoría de las denuncias vienen de ciudadanos. Hasta hoy ya hemos recibido a medios de comunicación que acuden a presenciar la denuncia, ellos mismos los citan para anunciar que la van a presentar y eso es un tema que utilizan para presionar a la autoridad y que investigue adecuadamente el asunto.