La satisfacción de reconstruir vidas

El 19 de octubre es el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama y diversas organizaciones civiles y dependencias de salud tanto en México como en el mundo, previo a esta fecha y durante todo el año, implementan programas de detección oportuna contra esta enfermedad que ataca principalmente a las mujeres.

En Guadalajara, desde el 2013, la maestra Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias Contra el Cáncer, A.C., en coordinación con el Hospital Civil de Guadalajara, organiza la Cena Gala y Pasarela “Reconstruyendo Vidas” para el Programa de Reconstrucción Mamaria.

“La iniciativa se realiza desde el 2013 a partir de una invitación que hace el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara al Instituto Jalisciense de Cancerología y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, incluso con los medios de comunicación, para sumarse en una campaña interinstitucional en pro de la lucha contra el cáncer de mama”, explica la maestra Esther en entrevista.

“Me invitan a mí -en ese entonces no era todavía la presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer- pero participo en esta campaña porque yo ya venía trabajando como coordinadora del Programa de Navegación en los Hospitales Civiles, esto es un programa de apoyo a las pacientes con cáncer de mama donde se les brinda un soporte desde que las pacientes llegan a la unidad hospitalaria, donde se les asiste en cuanto a trámites administrativos, que se les agilicen los tiempos porque el tiempo es muy importante en el caso de una enfermedad como el cáncer”. Desde el 2011, ella trabaja este programa de apoyo.

“Yo sabía que ya se venían haciendo cirugías reconstructivas a estas pacientes, sobrevivientes de cáncer, pero me daba cuenta de las necesidades que ellas tenían para realizarse una cirugía reconstructiva, porque es parte esencial del tratamiento, y como bien lo saben, en el Hospital Civil de Guadalajara, acude la población más vulnerable del Estado y de otras entidades. Obviamente no eran muy requeridas estas cirugías porque no tenían suficiente dinero para podérselas hacer. A mí me parecía muy injusto que todavía después de haber pasado tanto tiempo por un proceso tan difícil de sobrellevar como es el cáncer y que después de haberlo superado, todavía se preocuparan por recaudar fondos para poderse hacer la cirugía reconstructiva”.

Entonces, la maestra Esther propuso un evento a beneficio para recaudar fondos y así apoyar a las pacientes en su reconstrucción, fue así que pensó también en realizar ese proyecto que propicie la detección y el tratamiento oportuno y llegó a la conclusión de hacer la Cena Gala Pasarela donde las modelos sean las sobrevivientes del cáncer de mama. La primera gala se realizó en 2013 en el Instituto Cultural Cabañas, la reciente de hace unos días fue en Expo Guadalajara con la presencia de Francisco Céspedes. Explica la maestra Esther que desde que comenzó el programa a la fecha, se han podido reconstruir a 230 mujeres.

“Como yo ya venía trabajando en 2011 con este programa de navegación -que viene de Susan G. Komen y que parte de un programa con el doctor Harold P. Freeman- empezamos a hacer en el Hospital Civil de Guadalajara, una atención mucho más personalizada e integral para las pacientes con cáncer de mama, abriendo no solo toda esta parte de acompañamiento y asesoramiento en cuanto a trámites administrativos, agilización y gestión de apoyo, sino también que tuvieran un acompañamiento psicológico y que se abrieran talleres en los cuales tuvieran la oportunidad de aprender algunos oficios para que después ellas tuviera una remuneración económica de lo que aprendieron. Entonces, ahora tenemos dos días de atención, miércoles y jueves con un grupo de crecimiento personal también”.

Avances y ¿cómo inscribirse?

Cisneros Quirarte señala que ha sido interesante el proceso porque no es solo la reconstrucción física con las cirugías, las pacientes llegan a estas etapas preparadas psicológica y emocionalmente para su reconstrucción. “Dentro del voluntariado tengo personal de salud, yo misma soy psicoterapeuta, las personas que manejan los talleres también son expertas en los temas, todo ha sido un proceso muy bonito”.

La paciente que quiera acceder a una cirugía reconstructiva, debe ir al Hospital Civil de Guadalajara a las jefaturas de trabajo social, ahí se inscribe y se le da el seguimiento para inmediatamente después ir con el oncólogo de las unidades hospitalarias, ya sea en Fray Antonio Alcalde o Juan I. Menchaca, donde se le hace una valoración, si ya trae estudios previos y están actualizados, es posible que se los hagan válidos, sin embargo, puede ser que le hagan otro estudio que sí tendría que solventar la paciente interesada, pero toda vez que se dé el visto bueno, entra de lleno al programa y a partir de esos momento no le cuestan las consultas, ni todos los insumos que se necesitan hasta que queda completa su reconstrucción.

La fundación Voluntarias Contra el Cáncer, A.C. tiene 32 años trabajando en pro de la causa. La maestra Esther es presidenta desde el año 2016. En el grupo participan 32 mujeres y hombres. Además de este programa participan en otros porque la ayuda siempre es necesaria, por ejemplo en la construcción de comedores para grupos voluntarios en el Hospital Civil de Guadalajara; han hecho dos y van por el tercero.

Los contactos para que se sumen voluntarios o se quieran otorgar patrocinios son a través de las páginas de internet www.fvcc-ac.org, contacto@fvcc-ac.org y www.facebook.com/voluntariascontraelcancer/.

La lucha no termina