La lucha contra la inseguridad llevará tiempo y vidas: Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro, confesó que funcionarios de su gobierno han recibido amenazas, sin embargo explicó que “no los vamos a estar publicitando, (si no que) vamos a seguir en nuestra ruta. La lucha que tenemos enfrente, el desafío, nos va a llevar tiempo y, por supuesto, va a costar vidas en el camino, hay que entenderlo y asumirlo. El gobierno tiene que hacer su chamba”.

Además, calificó los ataques de grupos criminales, como el de este martes a tres elementos de la Policía de Guadalajara, en el que perdieron la vida Sergio Rivas Mejía y Ramiro Alejandro Delgado Pérez, y uno más resultó herido, como intentos por asustar y doblegar al gobierno de Jalisco.

“Se van a quedar esperando. Eso no va a suceder. Vamos a continuar con la ruta que tenemos. Hoy el Gobierno de Jalisco entiende su responsabilidad, no protegemos delincuentes y esa nueva realidad seguirá generando sacudidas e intentos por doblar el gobierno pero no vamos a permitir que eso suceda y vamos a mantener nuestra lucha y nuestro compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad”, detalló el mandatario.

Explicó que la importación de justicia les impide dar los resultados esperados, pero que se está trabajando el tema con Alejandro Gertz Manero, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Vamos a ir, poco a poco, ganándole terreno a la delincuencia”, dijo Alfaro y llamó a la población a mantener la calma y mantenerse en la lógica de que se quiere infundir miedo.

Viernes reinician las obras de L3

Hace unos días, Alfaro explicó que esta semana llegaría el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú para el reinicio de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Hoy resolvió que este viernes puede llegar el secretario, aunque, esté o no este, se reiniciarán.

“A finales de esta semana vamos a reiniciar los trabajos, ojalá sea con la presencia del secretario, porque sería un buen mensaje para nuestro Estado y para garantizar que lo que el Presidente se comprometió con Jalisco se pueda cumplir que es terminar las obras este año”, detalló el gobernador.

