La emoción de votar por primera vez

Ana y Abigail son hermanas, y por primera vez pudieron participar en un proceso electoral.

Abigail indica que pese a tener 26 años, es la primera vez que acude a votar. ''Es que en las elecciones pasadas no pude ir a la casilla porque me tocó trabajar y no me dejaron salir'', señala, ''pero en estas elecciones aproveché mi descanso, es momento de votar por México".

Abigail después de votar.

Por otro lado, Ana, con 22 años, refiere que se trata de los primeros comicios en los que puede participar debido a que en las elecciones pasadas no tenía aún la mayoría de edad. ''Me da mucho gusto poder votar. De niña me imaginaba cómo se hacía, pero no es igual de emocionante poder elegir al presidente y el gobernador, es muy interesante todo'', cuenta.

Ana acudió a votar por primera vez.

En la casilla 0894, pasado el mediodía, son pocas las personas que esperan en fila para ingresar y recibir sus boletas. Los funcionarios de casilla indican que ha sido una jornada tranquila, porque la gente ha sido ordenada y han obedecido los lineamientos señalados en la entrada. ''La gente ha venido desde temprano y ha estado bien, la gente de esta colonia siempre responde y a lo mejor hasta acabamos temprano'', señala la presidenta.

Algunos ciudadanos, confundidos, dicen que han preguntado en tres domicilios diferentes ubicados en la misma calle porque las boletas se entregaron por apellido y no les han dicho correctamente en cuál fila deben formarse. ''De la casa de la otra cuadra me dijeron que viniera aquí y de aquí me mandaron allá y al final me regresaron, son un caos'', señala Tere, que al cabo de una media hora pudo emitir su voto.

