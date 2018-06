La basura que no vemos porque no queremos

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol Martin Luther King, Premio Nobel de La Paz 1964.

Concebir el medio ambiente y a nosotros por separado es algo ilógico, puesto que nuestra existencia crea el medio ambiente, es nuestra responsabilidad conservarlo de forma que nos permita vivir. No confundamos, que si cuidamos la ecología salvaremos el planeta, él puede seguir sin nosotros.

Nuestro estilo de vida ya nos cobra factura, lo importante es que a veces solo se necesita algo de creatividad para no prescindir de las comodidades y mantener el equilibrio ecológico.

Podemos cambiar nuestro futuro evitando la misma tendencia, con solo invertir un momento en la toma de decisiones; un ejemplo es la compra de productos listos para consumo; elijamos aquel con la menor cantidad de contaminantes (envolturas), motivando al empresario a buscar mejores opciones de embalaje.

Si tienes la oportunidad de conocer un relleno sanitario o “basurero”, verás que es ¡perturbadoramente impactante!, si no lo conoces, no imaginas los paisajes tan asombrosos que presentan. Aún con lo desagradables a nuestros sentidos, no podemos negar su relevancia en el proceso de residuos sólidos, en ellos se dedica cada minuto del día para que lo que todos generamos “no contamine”, aunque hoy en día es bien sabido que no es una opción completamente sustentable.

El gran problema es que muchos de nuestros desperdicios ni siquiera llagan a un lugar controlado. En Jalisco hay 125 municipios, pero solo 14 rellenos sanitarios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (2018).

Estoy segura de que las pequeñas acciones de cada uno de nosotros importan y hacen la diferencia. Ser conscientes de nuestro consumo, y conocer las opciones que tenemos para dar valor a lo que ya no necesitamos, como localizar el centro de acopio de residuos más cercano, es tan fácil como dar un “clic” en buscar y encontrar un mundo de posibilidades.

Angélica González

ECOS DEL DEBATE

“La responsabilidad de cuidar el medio ambiente”

• ¿Cómo saber quién es mayor responsable de proteger el medio ambiente?

Cada persona es responsable de cuidar el medio ambiente, pero ¿cómo medir la responsabilidad que se nos confiere a cada uno? Si bien todos somos responsables, no todos lo somos en la misma medida, aquellos que tienen mayor responsabilidad son quienes poseen en sus decisiones el poder de influir con sus acciones en mayor impacto, más no por ello quienes tienen menor responsabilidad quedan eximidos de realizar acciones para la protección del medio ambiente.

Fernanda Sánchez Padilla, participante Mar Adentro.

Proteger el medio ambiente es un compromiso fundamental de todo ser humano; al ignorar este aspecto, la calidad ambiental se ve comprometida. Así mismo, la responsabilidad recae directa o indirectamente sobre aquellos que consumimos o adquirimos objetos innecesarios y los desechamos cuando aún tienen vida útil. El gobierno juega un papel sumamente importante, ya que este es el que permite a la ciudadanía seguir ejerciendo estos comportamientos; urge buscar una solución eficaz, ya que ante estas acciones peligra la existencia humana.

Juan Pablo Huerta Conchas, participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Los jóvenes contagian su energía y su amor por el medio ambiente”

Entrevista a Liliana Arechavala

Liliana Arechavala se define como maestra en mercadotecnia, comunicóloga, mamá, profesional de publicidad y de comunicación con 25 años de trayectoria; y ahora “medio activista”. Da clases en la UNIVA y actualmente coordina la campaña Chapalita Libre de Unicel.

Considera que la responsabilidad es transversal en diferentes ámbitos, incluido el medio ambiente. Esta visión significa que la responsabilidad nos guía a tomar decisiones a nivel personal y social. Como maestra reconoce que con la educación se puede encausar a acciones positivas, pues es a través de la enseñanza que construyen la realidad de los estudiantes y es por ello que Liliana piensa que hay que tener mucho cuidado en la docencia, pues “cualquier aseveración positiva o negativa, si estamos afirmando que las cosas así son, estamos educando a los chavos que se quedan con la idea de que así es”.

En su labor como educadora, Liliana, aporta enseñanza de una manera responsable, sin importar si está a favor o en contra de una idea ella cuida no emitir juicios, no ocultar verdades, e impulsar a sus alumnos a ser mejores seres humanos. “Esta debería de ser la responsabilidad de cualquier maestro dentro de un aula”, afirma.

En su día a día trabajando con jóvenes la maestra Liliana valora mucho la curiosidad con la que se desarrolla esta generación, porque “el que es curioso, camina siempre hacia adelante”. La continua búsqueda hace entender a un joven que hay matices en la información que reciben en su vida dentro y fuera de la escuela. “Descubren pros y contras, y pueden encontrar un camino positivo”. También valora que un joven sea responsable ecológicamente. “Ellos son la punta de lanza, si ellos no están convencidos de que un material hace daño no van a lograr transmitirlo”.

Estar colaborando en el proyecto Chapalita Libre de Unicel hizo que Liliana reconociera la terquedad de la juventud, así como el gran amor que tienen por la tierra y por la humanidad. A través del departamento de “Correctos” se habían impulsado campañas al interior del campus de la UNIVA para promover hábitos a favor del medio ambiente, como reforestaciones y reducción del uso de popotes. Sin embargo, las campañas compuestas por carteles con advertencias se convirtieron en mensajes “transparentes”, fáciles de ignorar.

Para tratar el tema del unicel hubo que dar un giro a la estrategia de comunicación. La campaña “Chapalita libre de unicel” creció como parte de un trabajo escolar. Una de las estudiantes investigó los daños que el unicel causa al organismo de los seres humanos, pues el material al contacto con la comida caliente libera una dioxina causante de cáncer. Por ello era importante sensibilizar a las personas y al mismo tiempo no imponer una práctica, pues una persona consciente de la importancia de reducir el uso de los desechables fácilmente empatará con toda la causa ambiental.

La cercanía fue un factor muy importante en la campaña, pues no basta que la gente rechace el uso de un material como el poliestireno, el alcance también involucró la participación de los vendedores, primero de la escuela y después de la colonia Chapalita, a quienes se les han presentado, a través de Sustenta Bio Expo, alternativas de desechables biodegradables o reciclados. Fue la organización de los residentes de Chapalita quienes solicitaron llevar el proyecto y ya hay otras zonas en la ciudad, como Analco, que quieren ser parte del compromiso.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

“Está en sus manos, el hecho de concientizar a todo su entorno sobre el cuidado de la tierra y sobre todo lo que recibes de ella, el agua, el aire, el sol. Debemos ser conscientes de que está en nuestras manos no usar unicel, cerrar el agua, no gastar energía, moverte en un transporte que no sea el coche”. La invitación es asumir esa responsabilidad y enseñar a los adultos a cambiar os hábitos.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Océanos sin bolsas

La labor de los diversos colectivos a favor del medio ambiente ha tenido un gran impacto en el estado de Veracruz. El manejo de residuos es un tema que abarca diversas vertientes, pero a la que se ha dotado de más importancia es la referente a con el plástico puesto que su tiempo de utilidad es muy poco comparado con el tiempo de degradación.

El pasado mes de enero la Fundación Chalchi envió al congreso de Veracruz una iniciativa para reducir el consumo de productos desechables de plástico y al mismo tiempo se busca implementar alternativas biodegradables. La propuesta se aprobó en mayo y en ella se contemplan sanciones equivalentes a las de cortar un árbol sin permiso, para quienes continúen usando plásticos en sus negocios.

Con esta iniciativa se reducirá la cantidad de residuos plásticos que actualmente llegan al mar, afectando a muchas especies marinas. Pero Veracruz podría no ser el único caso ejemplar, pues también en Guerrero se está negociando con la industria de masa y tortilla para dejar de usar bolsas de plástico en molinos y tortillerías.

Diez notas positivas

1. México será sede del Sexto Foro internacional de Alimentos Sanos.

2. Científicos suecos desarrollan tecnología para generar electricidad libre de dióxido de carbono.

3. Estudiantes del Politécnico crean un traductor móvil español-mixteco.

4. Alvin Roth, Premio Nobel de Economía 2012 dona Algoritmo de Compatibilidad para donación de riñón a México.

5. Establecen fecha en marzo para celebrar el Día del tequila.

6. Crean alumnos del IPN aplicación de transporte seguro para estudiantes.

7. Investigadores de la UNAM crearon una tortilla para combatir la obesidad y la diabetes.

8. Recibe México distintivo Bandera Azul en 53 playas por responsabilidad social y ambiental.

9. Joven de Yucatán fabrica bicicletas con bambú.

10. Gana medalla de bronce policía mexicano en los 12° Juegos Internacionales de remo Paralímpico.

Mar adentro propone

Para leer…

“¿El tiempo está loco? Y 74 preguntas más sobre el calentamiento global” de Josep Enric.

Para conocer…

Desde 1973 el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.

Para saber…

Si cada usuario de Facebook acortara un minuto su tiempo en bañarse, se ahorraría suficiente agua para llenar 1 millón 136 mil 364 albercas olímpicas.